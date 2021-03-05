Премьера Холостяка 11: Интрига сохраняется. В сеть попало фото нового героя с любимой 99–летней женщиной

Многие почитатели шоу "Холостяк" хотят знать о главных героях все. Как они живут, что им нравится, какие у них планы. И самое главное какой у них критерий при выборе своей второй половины.

Холостяком 11 сезона стал Михаил Заливако. Ему 31 год, он занимается бизнесом в Харькове. Направление бизнеса - логистика. В шоу Михаил готов найти свою вторую половину и построить с ней крепкую и счастливую семью. Он хочет найти тут свою любовь.

Михаил Заливако не может представить свою жизнь без бизнеса по логистике. Так как эта работа закалила его характер, и он стал уверенным в себе.

Михаил любит спорт. Это для него второе после бизнеса. Бизнесмен постоянно тренируется и улучшает свою фигуру. Нужно держать себя в хорошей физической форме. Михаил любит активный отдых и экстремальные ситуации. Так в 2019 году он совершил восхождение на Эльбрус. Маршрут он выбрал тот по которому шли первопроходцы.

Михаил любит животных, и они отвечают ему тем же. В настоящее время у него живут коты Бублик (девочка) и Бруно (мальчик).

Михаил Заливако

Михаил Заливако говорит, что стильно одеваться могут также и мужчины, а не только прекрасный пол. Михаилу не чужда современная мода. Если взглянуть в его гардероб, то можно обнаружить неординарные и лаконичные образцы одежды. Он обожает брендовую обувь: Marni, Jil Sander, Maison Margiela, Balenciaga.

Что не любит Михаил, так это когда девушки ругаются. И поэтому с такими девушками он сразу прекращает общаться. Ему не нужна домохозяйка. Главное, чтобы девушка была мотивирована развиваться.

Особое отношение у Михаила к своей 99 летней бабушке. Он ее обожает и может слушать ее вечно. Они трогательно общаются и недавно Михаил разместил в соцсетях фото, как он общается со своей любимой бабушкой.

Главный Холостяк гордится нею.

Для Холостяка неприемлемо, когда девушка нецензурно выражается. Это качество его сразу отталкивает, как бы ни была привлекательна девушка. Михаил не ищет себе домохозяйку. Для него важно, чтобы его избранница была заинтересована в профессиональном развитии.

https://www.instagram.com/p/CLaSwZJhI9c/?igshid=1jk4ue33lg6fh[/embed]

Источник: 1 Минута