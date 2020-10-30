Пресняков сводил Пугачеву с ума: трогал кое что по утрам — неожиданные подробности о личной жизни

Об этом его отец композитор Владимир Пресняков-старший откровенно признался на всю страну в шоу на общенациональном канале. Пришли в гости они к Борису Корчевникову — ведущему шоу “Судьба человека”.

Как выяснилось, Пугачева любила, когда их сын и ее дочь певица Кристина Орбакайте жили в ее квартире на Тверской улице в Москве, но не любила то, что каждое утро Пресняков-младший играл на рояле.

Пресняков-старший высказал мнение, что его сын был сам виноват в расставании с Орбакайте

Пресняков и Орбакайте

Сейчас Алла Борисовна трогательно вспоминает то время, когда Пресняков и Орбакайте были вместе. Но сейчас пара разошлась, и спокойно себе строят жизнь, но уже по разным путям. По одной из версий, Пресняков просто изменил Кристине, а та не стала терпеть, и вышвырнула его прочь и из дома, и из жизни.

В первой половине октября 1991 года, практически сразу после рождения общего сына Никиты, певец заявил, что его отношения с Орбакайте подошли к концу.

Источник: 1 Минута