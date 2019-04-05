"Президент начинается с анализов": мемы о кандидатах заполонили Интернет

Украинцы с юмором отреагировали на "соревнование" между кандидатами в президенты Украины, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, по сдаче анализов.

Новости об этом стали настолько популярными, что соцсети буквально заполонили многочисленные шутки и мемы на эту тему.

"Кандидаты на звание "Отец Нации" должны сдавать спермограмму", "Анализы нужно сдать сразу в несколько лабораторий, потом сравнивать, как рейтинги. У кого больше", — иронизируют украинцы.

Особо находчивые даже предложили сделать 4 апреля выходным днем в честь праздника — Дня анализов Украины.

Не останавливаясь в своем креативе, пользователи сети даже предложили кандидатам в президенты не ограничиваться анализами и устроить соревнования по уринокалиграфии на снегу.

"КП "Киевснег" официально заявляет широкой общественности, что в случае, когда один из кандидатов в президенты в рамках своих требований к проведению дебатов захочет провести конкурс по уринокалиграфии — мы без вопросов и удивлений предоставим необходимое количество снежного покрова для таких нужд. Хвала циклонам, есть еще немного снега в снеговницах, хотя, честно говоря, это резерв на Новый год", — шутят в одном из пабликов.

Примечательно, что в стороне от истерии с анализами кандидатов в президенты не остались и медицинские лаборатории, которые решили воспользоваться ситуацией как маркетинговым ходом. Они начали предлагать своим клиентам пакет анализов под названием "Здоровье будущего президента". В качестве рекламного слогана компании использовали фразу "Президент начинается с анализов".

Агентство Телевидения Новости