Президент Туркменистана Бердымухамедов сделал жим золотой штангой (видео)
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прямо на заседании правительства решил поднять позолоченный гриф штанги над головой. Министры аплодировали ему стоя.
Продемонстрировать свою физическую подготовку президент Туркменистана решил на совещания, приуроченному к по открытию в Ашхабаде, столице Туркменистана, чемпионата мира по тяжелой атлетике.
Бердымухамедов с улыбкой поднял позолоченный гриф от штанги и держал его некоторое время над головой. В это время все министры, которые находились в помещении встали и начали аплодировать политику. В конце президент аккуратно поставил спортивный снаряд на место.
На последних "выборах" действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69% при явке 97,27%.