Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прямо на заседании правительства решил поднять позолоченный гриф штанги над головой. Министры аплодировали ему стоя.

Продемонстрировать свою физическую подготовку президент Туркменистана решил на совещания, приуроченному к по открытию в Ашхабаде, столице Туркменистана, чемпионата мира по тяжелой атлетике.

Бердымухамедов с улыбкой поднял позолоченный гриф от штанги и держал его некоторое время над головой. В это время все министры, которые находились в помещении встали и начали аплодировать политику. В конце президент аккуратно поставил спортивный снаряд на место.

На последних "выборах" действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов получил 97,69% при явке 97,27%.

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