При помощи лотков для яиц можно сделать стильные вещи в дом: попробуйте и вам понравится
Есть интересная идея, с помощью которой можно использовать лотки для яиц. Вы бы никогда не догадались, что можно сделать с простыми яичными лотками.
Также нужны еще небольшие кусочки веточек.
Это может сделать каждый человек и результатом будет доволен. Таким образом можно сделать подсвечники. Он будет стильным и красивым, а изготовить его просто и быстро.
Для того, чтобы изготовить такие подсвечники никакого специального инструмента не потребуется.
Чтобы начать, необходимо ветки порезать на небольшие кусочки, длиной семь - девять сантиметров. Толщина кусочков веточек, должна быть около 1 см.
Потом нужно изготовить подставку.
Далее разлаживаем веточки и склеиваем их между собой пользуясь горячим пистолетом. Расположите их хаотично.
Потом разрезаем ячейки лотка на части.
Потом требуется на каждой части вырезать четыре больших лепестка.
Согните руками и положите внутрь колпачок от молока. Бумагу сминайте и она примет форму которая вам необходима.
Сделайте две заготовки на каждый цветок и потом склейте их друг с другом.
Далее покрасьте цветы кисточкой. Можно использовать белую грунтовку.
На каждый цветок нужно сделать по две заготовки и склеить их между собой.
Для лучшего качества и глянцевой поверхности необходимо покрасить грунтом два раза.
Потом склейте подставку и цветы. Вставьте в подсвечник батарейки и свечи будут питаться от них.
Чтобы сделать цветы можно применить самозатвердевающую глину. Делайте так как вы раскатываете тесто на пирожки.
Нужно раскатать пласт из глины, и вырезать цветок в котором пять лепестков.
Далее необходимо их высушить на стакане и сформировать бутон. Это будет похоже, как и из лотков из-под яиц.
При помощи такого подсвечника вы можете зажечь настоящие свечи.
Это будет стильно, красиво и не потребуется много денег, чтобы такую красоту изготовить.
Источник: 1 Минута