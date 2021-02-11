При помощи лотков для яиц можно сделать стильные вещи в дом: попробуйте и вам понравится

Есть интересная идея, с помощью которой можно использовать лотки для яиц. Вы бы никогда не догадались, что можно сделать с простыми яичными лотками.

Также нужны еще небольшие кусочки веточек.

Это может сделать каждый человек и результатом будет доволен. Таким образом можно сделать подсвечники. Он будет стильным и красивым, а изготовить его просто и быстро.

Для того, чтобы изготовить такие подсвечники никакого специального инструмента не потребуется.

Чтобы начать, необходимо ветки порезать на небольшие кусочки, длиной семь - девять сантиметров. Толщина кусочков веточек, должна быть около 1 см.

Потом нужно изготовить подставку.

Далее разлаживаем веточки и склеиваем их между собой пользуясь горячим пистолетом. Расположите их хаотично.

Потом разрезаем ячейки лотка на части.

Потом требуется на каждой части вырезать четыре больших лепестка.

Согните руками и положите внутрь колпачок от молока. Бумагу сминайте и она примет форму которая вам необходима.

Сделайте две заготовки на каждый цветок и потом склейте их друг с другом.

Далее покрасьте цветы кисточкой. Можно использовать белую грунтовку.

На каждый цветок нужно сделать по две заготовки и склеить их между собой.

Для лучшего качества и глянцевой поверхности необходимо покрасить грунтом два раза.

Потом склейте подставку и цветы. Вставьте в подсвечник батарейки и свечи будут питаться от них.

Чтобы сделать цветы можно применить самозатвердевающую глину. Делайте так как вы раскатываете тесто на пирожки.

Нужно раскатать пласт из глины, и вырезать цветок в котором пять лепестков.

Далее необходимо их высушить на стакане и сформировать бутон. Это будет похоже, как и из лотков из-под яиц.

При помощи такого подсвечника вы можете зажечь настоящие свечи.

Это будет стильно, красиво и не потребуется много денег, чтобы такую красоту изготовить.

Источник: 1 Минута