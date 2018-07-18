Прячьте ваших мам: Олег Винник будет преподавать в университете

Покоритель дамских сердец Олег Винник меняет аудиторию. Теперь феномен украинского шоу-бизнеса начнет собирать полные залы действительно "молодих вовчиць" - студенток.

68-летний украинский певец и ректор Киевского университета культуры Михаил Поплавский решил пополнить ряды звездных преподавателей еще одной знаменитостью - Олегом Винником.

Неизвестно, долго ли Винник продержится в ВУЗе, ведь он станет серьезным соперником для знаменитого ректора. А возможно, Поплавский просто подыскал себе достойную замену.

Олег Винник и Михаил Поплавский

Так, Олег Винник теперь будет преподавать на факультете режиссуры и шоу-бизнеса.

"Радісна новина, друзi ! Топовий артист вітчизняного шоу-бізнесу Олег Винник став зірковим викладачем нашої кафедри менеджменту шоу-бізнесу. Із нетерпінням чекаємо!!!Слідкуйте за оновленнями!", - отметили на официальной страничке кафедры в Instagram.

Олег Винник стал преподавателем в университете культуры

Кстати, новости обрадовались как абитуриенты, так и студенты университета. Выпускники, которые окончили 4 курс, теперь даже подумывают поступить на магистратуру, а некоторые студенты задумались о втором высшем образовании.

Олег Винник стал преподавателем в университете культуры

"Хоч і закінчила перший курс спеціальності "Журналістика", наступного року вступаю знову! Цього разу на ФРіШБ", "Все мамки приедут на выпуск", "Хоть бери и поступай на 2 высшее)", "Кажется, после этой новости моя мама тоже захочет поступать на ФРИШБ", "С мамой едем учиться", - пишут пользователи, имея в виду факультет режиссуры и шоу-бизнеса.





Источник: https://beztabu.net/zvezdy_t7577

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