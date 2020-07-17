Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 01:04
Просмотров: 16

Приготовление пищи улучшает мыслительные способности

Приготовление пищи улучшает мыслительные способности

На фоне карантина все больше людей стали готовить дома самостоятельно. Для некоторых этот процесс имеет некий терапевтический эффект. Это занятие помогает избавиться от стресса, тревоги и депрессии.

Однако кулинария может быть не только новым увлечением, но и стимулом и развлечением, которое одновременно с этим улучшает определенные навыки.

Польза для разума

Готовя пищу самостоятельно, проще выбирать ингредиенты, полезные для здоровья. Обратите внимание на противовоспалительные продукты, такие как ягоды, рыба, орехи и семена. Это поможет сохранить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Сближение с людьми

Приготовление пищи всей семьей помогает сблизиться. Прокачиваются не только навыки общения, но и сотрудничества.

Осознанность

Приготовление пищи предполагает концентрацию на текущем моменте. Это занятие отвлекает вас от проблем, помогает от малых задач перейти к большему.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Мамы, целуйте детей!»: Юлия Меньшова раскрыла секрет преодоления трудностей
16.07.2020 01:34    171
7 продуктов, которые запрещено разогревать в микроволновке
16.07.2020 00:14    1250
Как превратиться в обаятельную девушку: пять хитрых приемов Меган Маркл
15.07.2020 05:16    215
Каких жен мужья никогда не бросают
15.07.2020 00:56    1043
Медитация способна укрепить иммунитет
14.07.2020 09:17    166
Вкусная подлива с мясом: как приготовить аппетитное блюдо
09.07.2020 10:38    342
Эксперты сообщили, какие продукты необходимо хранить в морозилке
07.07.2020 12:58    424
Чтобы рис был рассыпчатым и вкусным: кулинары раскрыли 5 секретов
06.07.2020 08:35    349
15 гениальных лайфхаков, которые перевернут ваше представление о приготовлении овощей
06.07.2020 07:54    337
5 кулинарных ошибок, из-за которых макароны выходят слипшимися и невкусными
03.07.2020 09:54    359
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 