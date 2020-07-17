Приготовление пищи улучшает мыслительные способности

На фоне карантина все больше людей стали готовить дома самостоятельно. Для некоторых этот процесс имеет некий терапевтический эффект. Это занятие помогает избавиться от стресса, тревоги и депрессии.

Однако кулинария может быть не только новым увлечением, но и стимулом и развлечением, которое одновременно с этим улучшает определенные навыки.

Польза для разума

Готовя пищу самостоятельно, проще выбирать ингредиенты, полезные для здоровья. Обратите внимание на противовоспалительные продукты, такие как ягоды, рыба, орехи и семена. Это поможет сохранить когнитивные функции и снизить риск деменции.

Сближение с людьми

Приготовление пищи всей семьей помогает сблизиться. Прокачиваются не только навыки общения, но и сотрудничества.

Осознанность

Приготовление пищи предполагает концентрацию на текущем моменте. Это занятие отвлекает вас от проблем, помогает от малых задач перейти к большему.

Источник: Новости Ю

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