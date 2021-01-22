Приготовьте чипотле с курицей и телятиной: отличный рецепт низкокалорийного ужина

Порадуйте своих домашних новым блюдом: чипотле с курицей и телятиной. Даже молодая домохозяйка сможет по этому рецепту приготовить его.

Наслаждайтесь острыми и острыми куриными голеньями с домашним мясом на гарнире, чтобы получить полезный и низкокалорийный ужин. Подавать с запаренной кукурузой в початках. Вы можете с таким блюдом смело пригласить гостей и увидите, что они не оставят на столе ни порции. Возможно даже вам придется вернуться на кухню за добавкой.

Ингредиенты

1 столовая ложка рапсового масла.

2 столовые ложки пасты чипотле.

1½ столовой ложки меда.

8 куриных голеней.

1 лайм, цедра и сок.

1 маленький авокадо, обкуренный.

2 столовые ложки обезжиренного греческого йогурта.

По 125 г красной и белой капусты, тертых.

1 большая морковь, нарезанная спичками.

3 нарезанных зеленых лука.

4 кукурузы в початках, приготовленных на пару, для подачи (по желанию).

Метод

Шаг 1

Разогрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Взбейте масло, пасту чипотле и мед вместе в большой миске. Добавьте курицу и перемешайте, чтобы она покрылась, затем разложите на противне с антипригарным покрытием. Жарить 30 минут, перевернув на полпути.

Шаг 2

Поместите цедру и сок лайма, мякоть авокадо, йогурт и щепотку соли в блендер и взбивайте до получения однородной массы. Перелейте соус в большую миску с капустой, морковью и зеленым луком и перемешайте.

Шаг 3

Подавайте голени с тушеной кукурузой и тушеной кукурузой, если хотите.

Источник: 1 Минута