«Приключения Электроника» и другие дети-актеры, которые умножили славу на ноль

«Приключения Электроника»

Снявшись в детском возрасте в кино, дети-актеры часто не продолжают свою актерскую карьеру. Повзрослев, они часто находят жизненный интерес в других профессиях. А бывает, став известными артистами после первой роли, они заболевают звездной болезнью, забрасывают учебу, а их надежды на звездные роли в будущем не оправдываются.

В 1979 году на экраны вышел фильм «Приключения Электроника», в главных ролях которого снялись тринадцатилетние братья-близнецы Владимир и Юрий Торсуевы. Фильм имел оглушительный успех и братьям предрекали успешное кинематографическое будущее. Но после школы один из них окончил юридическую академию, другой – Институт стран Азии и Африки. Потом они вдвоем занимались бизнесом, после – музыкой. Снялись в одном никому не запомнившемся фильме. В общем, звездами экрана они не стали.

«Королевство кривых зеркал»

Не сложилась творческая судьба у сестер-близняшек Ольги и Татьяны Юкиных, которые в девятилетнем возрасте сыграли в фильме «Королевство кривых зеркал» главные роли Оли и Яло. Фильм был признан лучшим детским фильмом в 1963 году. Сестры росли в неблагополучной семье и семейные обстоятельства не позволили им продолжить обучение в актерской студии. Ольга и Татьяна снялись только еще в одном фильме-сказке «Морозко» в эпизодических ролях. Их жизни оборвались одна за другой после 50-и лет не без влияния алкоголя.

«Приключения Буратино»

Роль Мальвины оказалась единственной ролью в жизни Татьяны Проценко. Эту роль восьмилетняя девочка сыграла в фильме «Приключения Буратино», который вышел в 1976 году. Впоследствии девушка окончила сценарно-киноведческий факультет института кинематографии и работала редактором.

«Мэри Поппинс, до свидания»

Филипп Рукавишников, который в 9 лет снялся в роли Майкла Бэнкса в фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983 год), впоследствии окончил Московский художественный институт имени Сурикова и стал известным скульптором. Анна Плисецкая, сыгравшая в фильме его сестру Джейн, стала, как и ее тетя Майя Плисецкая, балериной. Она была солисткой Мариинского театра.

«Гостья из будущего»

В 1984 году огромный фурор произвел фильм «Гостья из будущего». В главной роли Алисы снялась двенадцатилетняя Наталья Гусева и вмиг стала знаменитой. Но артисткой впоследствии девочка не стала. Ей всегда нравились биология и химия, и девушка стала биотехнологом. Алексей Фомкин, исполнитель роли Коли, второй главной роли в фильме, тоже стал знаменитым. Он часто снимался в детском юмористическом журнале «Ералаш», снялся еще в нескольких фильмах. Учебу Алексей Фомкин забросил, аттестат после окончания школы не получил. У юноши появились пагубные привычки. Из Москвы он вынужден был переехал в деревню, и в 26 лет погиб во время пожара.

«Вор»

В фильме «Вор» (1997 год) роль шестилетнего мальчика Сани сыграл Миша Филипчук. На «Детском Оскаре» Филипчук был признан лучшим актером в иностранном фильме. Позже Миша снялся в «Сироте Казанской» и еще в нескольких фильмах, но актером не стал. Он окончил с отличием школу, затем Московский физико-технический институт. Живет в Сан-Франциско, работает в компьютерной фирме.

«Сестры»

Екатерина Горина в 8 лет сыграла роль младшей сестры в криминальном фильме Сергея Бодрова-младшего «Сестры» (2001 год). Работа юных актрис в роли сестер была отмечена как лучший актерский дуэт. Однако сама девушка мечтала не об актерской карьере. Она окончила факультет иврита и арабской филологии в Петербургском институте иудаики, пишет рассказы и романы, хотя и снялась еще в нескольких фильмах.

«Марья-искусница»

Печальна судьба одного из самых популярных советских детей-актеров, актера с запоминающейся внешностью Виктора Перевалова. Мальчик с 7 лет много снимался. Стал широко известен после роли Иванушки в детском фильме «Марья-искусница». До своих 18-и лет он сыграл множество ролей в кино. Его Колю Голикова в фильме «Я вас любил», посмотрев фильм, забыть невозможно. Из-за постоянных съемок юноше некогда было учиться. Повзрослев, к сожалению, Виктор уже не был так востребован в кино. Привыкший к популярности актер вынужден был работать грузчиком, водителем, кровельщиком. Еще одну звездную роль Перевалов сыграл незадолго до своей смерти. За роль деревенского философа Экклезиаста в фильме «Граффити», вышедшем в 2006 году, актер получил множество наград. Он умер в 61 год от инфаркта.

Источник: 1 Минута