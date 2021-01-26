Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:55
Просмотров: 85

Приключения Гарри Поттера превратят в сериал

Приключения Гарри Поттера превратят в сериал

У Warner Bros большие планы.

Компания, производящая сериалы HBO совместно со владельцем франшизы фильмов о волшебнике Гарри Поттере Warner Bros снимет сериал по мотивам приключений учащихся школы магии Хогвартс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Подробности.

В настоящее время проект находится на стадии ранней разработки и его концепция ведется. К тому же компания проводит переговоры со сценаристами, которые создадут историю, буквально, заново.

Для реализации проекта существуют несколько препятствий. Во-первых, идею сериала должна одобрить автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Кроме того, нужно получить согласие компании NBCUniversal, владеющей правами на трансляцию контента, связанного с образом волшебника.

Отмечается, что пока никаких сделок с конкретными людьми или компаниями заключено не было.

Также, вышел трейлер сериала по мотивам «Молчания ягнят». Премьера многосерийного фильма, состоящего из десяти эпизодов, состоится на телеканале CBS 11 февраля 2021 года.

Кроме того, Netflix выпустит ремейк популярного сериала «Бумажный дом». Режиссером ремейка станет Ким Хон-сон («Торговцы людьми»), а сценарий напишет Рю Ен-джэ («Поезд в Пусан 2: Полуостров»). Другие детали пока не сообщаются.

Источник: hronika.info/

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове снова откроются кинотеатры
25.01.2021 08:04    146
DeLorean намекнула на возможное возвращение культовой «машины времени» в виде электромобиля
24.01.2021 08:26    220
Дэвид Ричардсон продюсер и сценарист Симпсоны умер в 65 лет
19.01.2021 11:09    261
Брюс Уиллис отказался надеть маску в аптеке Лос-Анджелеса и его выгнали, фото
13.01.2021 09:59    370
Онлайн і безкоштовно: в Україні стартував ювілейний фестиваль британського кіно
11.01.2021 09:55    204
В Китае скончался один из продюсеров культового сериала «Игра престолов»
30.12.2020 10:30    736
Кинокритики назвали худший фильм 2020 года
29.12.2020 14:53    296
Мел Гибсон настолько располнел, что его попросили меньше есть перед подготовкой к роли толстяка Санта-Клауса
23.12.2020 10:22    426
9 фильмов с Брэдом Питтом, которые можно пересматривать вечно
21.12.2020 10:30    424
Ширвиндт раскрыл неизвестные подробности смерти Андрея Миронова
17.12.2020 11:10    798
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 