Приключения Гарри Поттера превратят в сериал

У Warner Bros большие планы.

Компания, производящая сериалы HBO совместно со владельцем франшизы фильмов о волшебнике Гарри Поттере Warner Bros снимет сериал по мотивам приключений учащихся школы магии Хогвартс, передает Хроника.инфо со ссылкой на Подробности.

В настоящее время проект находится на стадии ранней разработки и его концепция ведется. К тому же компания проводит переговоры со сценаристами, которые создадут историю, буквально, заново.

Для реализации проекта существуют несколько препятствий. Во-первых, идею сериала должна одобрить автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг. Кроме того, нужно получить согласие компании NBCUniversal, владеющей правами на трансляцию контента, связанного с образом волшебника.

Отмечается, что пока никаких сделок с конкретными людьми или компаниями заключено не было.

Также, вышел трейлер сериала по мотивам «Молчания ягнят». Премьера многосерийного фильма, состоящего из десяти эпизодов, состоится на телеканале CBS 11 февраля 2021 года.

Кроме того, Netflix выпустит ремейк популярного сериала «Бумажный дом». Режиссером ремейка станет Ким Хон-сон («Торговцы людьми»), а сценарий напишет Рю Ен-джэ («Поезд в Пусан 2: Полуостров»). Другие детали пока не сообщаются.

Источник: hronika.info/

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