Прикоснуться к истории. В квартире Шевелёва создают новое пространство для культурных событий

Ось він. Цей напис. Ось великий - від отих дверей, і ось від оцих.

Украинский поэт и прозаик Юрий Андрухович показывает ключи от мемориальной квартиры Юрия Шевелева. Он стал первым резидентом нового творческого пространства. В Харькове писатель в ближайшие дни будет работать с материалами, которые касаются украинского радио 30-х годов ХХ века. Это для нового проекта современного классика.

Юрий Андрухович, писатель:

Тут теж особлива атмосфера. Ми не звикли вже жити під такими великими стелями. Мені здається, щоб почати нормально працювати і писати, треба вживати ще певний час.

Юрий Андрухович говорит, писатель и лингвист Юрий Шевелев сыграл важную роль и в его творческой биографии. Шевелев стал одним из первых людей, которые прочитали и оценили его роман "Рекреации".

Юрий Андрухович, писатель:

І він дуже схвально кількома фразами відгукнувся на дуже високому зібрання українців. Він дуже похвалив мій роман, назвавши цю прозу "шампанською". Йому дуже сподобалася "шампанська проза Андруховича". Після чого ми перетнулися вже особисто, в 93-му році у Львові.

Дом "Саламандра", улица Рымарская, 22 квартира 46 - именно сюда Шевелев вместе с семьей въехал в 1915 году, а затем представители советской власти, говорят историки, начали постепенно выживать их из дома. Семье оставили небольшую комнату, а остальные помещения отдавали государственным служащим или для нужд НКВД, впоследствии - вовсе сделали квартиру коммунальной.

Александр Савчук, со-основатель проекта Харьковска резиденция “Слово”:

З цієї квартири зробили державну установу, точніше вселилася державна установа "ХімВугілля". Фактично всі кімнати зайняла ця установа. А для Шевельова, його мами та сестри залишили 8-метрову кімнатку. Ось вона перед вами. Ми можем зайти побачити - це зовсмі невеличка кімнатка.

Осенью прошлого года харьковском ЛитМузее меценаты передали в управление мемориальную квартиру украинского публициста Петра Лесного в писательском доме «Слово». Это стало началом развития проекта Харьковская резиденция "Слово". Теперь в постоянном пользовании резиденции будет еще и отреставрированная квартира, которая когда-то принадлежала лингвисту и писателю Юрию Шевелеву. Сейчас в доме продолжаются ремонтные работы, на дверях - можно увидеть распечатки с отрывками воспоминаний Шевелева о жизни в Харькове. Здесь будут проходить выставки, встречи с писателями и творческие вечера.

Татьяна Пилипчук, руководитель проекта Харьковская резиденция “Слово”:

Ми встигли цю резидентську частину, який ми використовували підхід: хотіли максимально зберегти автентику. Буквально ось ці шпалери шар за шаром знімались, щоб дочиститися до 15-16 року. Ми працювали над тим, щоб люди, яких хотіли забути, щоб вони отримали голоси, надати їм голос, щоб вони звучали в ефірі.

Сергей Жадан, со-основатель проекта Харьковская резиденция “Слово”:

Це дає свої результати, що все це можна побачити, відчути, бути присутнім, що все це сприяє нормальному налагодженню зв'язків, нормальних контактів. Добре, що є квартира, що повертається ім'я Шевельова, що воно перестає бути певним подразником.

В ЛитМузее говорят - хотят оживить историю через воспоминания, публицистику и научные труды выдающихся украинских творцов.

Агентство Телевидения Новости