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Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл ждут ребенка

Жена принца Гарри Меган Маркл беременна. Об этом сообщили на официальной странице Кенсингтонского Дворца в Инстаграме.

ПОДРОБНОСТИ. Принц Гарри и Меган Маркл станут родителями весной 2019 года.

«Их Королевские Высочества высоко оценили поддержку, которую получили от людей во всем мире со времени их свадьбы в мае, и рады, что смогли поделиться этой счастливой новостью с публикой», – говорится в сообщении.

ОТМЕТИМ. Слухи о беременности Меган Маркл появились еще в августе. Бьюти-эксперт Мика Майер рассказала, что у жены принца Гарри от рождения вьющиеся волосы. Маркл не раз признавалась, что использует химические средства для их выпрямления. Однако она начала появляться на публике исключительно с собранными в пучок волосами. По словам бьюти-эксперта, это неопровержимое доказательство беременности, потому что Маркл больше не может выпрямлять волосы химией.

Источник: http://etcetera.media

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