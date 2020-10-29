Принцессы, которые остались глубоко несчастными в браке и не обрели любви: дворцовые тайны Букингема и не только

Героини нашей сегодняшней подборки удачно вышли замуж за принцев, однако внешняя идиллия не имела ничего общего с реальным положением дел.

Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Сердце родной сестры королевы Елизаветы II всегда принадлежало лишь одному — капитану Питеру Таунсенду. Этот мужчина был главным конюхом покойного короля, так они и познакомились. Однажды на публике Маргарет просто смахнула с него пылинку, как журналисты тут же все поняли.

Принцесса Маргарет и Питер Таунсенд

В женихи монаршей особе Питер не годился — он был разведен, не имел благородного происхождения, еще и был старше на целых 16 лет.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

В 1960-м Маргарет стала женой Энтони Армстронга-Джонса, его она не любила и даже нарочно не создавала видимость идеальных отношений. За все 18 лет совместной жизни принцесса неоднократно меняла молодых любовников, но никого, кроме Таунсенда, так и не полюбила.

Ток Хе и Такеюки Со

Жизнь кореянки из династии Ли была несладкой с самого начала. Родной отец, император Коджон, признал ее лишь спустя 5 лет после рождения — ее родила наложница, а в 13 девочку отослали в Японию, где выдали замуж за аристократа Такеюки Со.

Такеюки Со и Ток Хе

Этот брак был настоящей пыткой для обоих. На фоне депрессии у Ток Хе развилось серьезное психическое заболевание — она долго лежала в психушке, после чего развелась с Такеюки и потеряла дочь, которая не смогла смириться с разводом родителей.

Диана и Чарльз

Любимица британцев очень любила своего мужа принца Чарльза и искренне верила, что сможет обрести с ним счастье, однако несчастен был он. Дело в том, что сын королевы был влюблен в другую — в Камиллу Паркер-Боулз.

Принц Чарльз и принцесса Диана

Леди Ди долго это терпела, но в итоге стала искать утешение на стороне. Принц тоже перестал скрывать роман с Камиллой.

Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз

В 1996-м супруги развелись, через год принцесса погибла в автокатастрофе, а в 2005-м Чарльз женился на той самой любовнице.

Источник: 1 Минута