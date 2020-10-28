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28.10.2020 23:42
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“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”?

“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”?

Но тут вдруг исполнительница порадовала всех фанатов участием в популярном американском шоу Saturday Night Live.

“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”?

В рамках этой юмористической субботней программы Адель не только исполнила несколько любимых хитов, но и снялась в фирменных для SNL скетчах – она примерила на себя роль участницы «Холостяка» и многие другие комические образы.

“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”? Адель – участница «Холостяка» (пародия)

Но главной сенсацией вечера стало, конечно же, удивительное похудение ранее плюс-сайз певицы. Никто не смел критиковать фигуру Адель и раньше, ведь ее ценят, прежде всего, за талант и обаяние, но теперь поклонники восхищены еще и силой воли исполнительницы.

“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”? Адель до и после похудения

В течение 2018-2019 годов она активно занималась спортом, соблюдала диету и режим, чтобы вернуться в социальные сети «новой версией» себя. А в течение всего периода метаморфоз новых фото в профилях она не публиковала.  Из-за этого удивить публику ей удалось легко.

“Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель” – постройневшая певица ищет любимого на “Холостяке”? Адель пела песни

И вот на программу пришла уже стройная, изящная Адель со здоровыми, женственными параметрами. Сама певица пошутила на этот счет в рамках вступительной речи, сообщив, что похудеть пришлось из-за коронавирусных ограничений. Мол, путешествовать и так сложно, пришлось брать только «половинку себя».

 

Источник: 1 Минута

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