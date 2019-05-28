Привычки магнетически привлекательных женщин — СМИ

Даже если происходит что-то плохое, желанная женщина не начинает сразу искать виноватого, пишет Soulpost.

1. Магнетические женщины всегда позитивны. А позитивный настрой – это выбор, который желанные женщины делают каждый день. Да, иногда и у них бывает упадок сил, отсутствие настроения и настоящая депрессия, но в целом такие женщины верят в лучшее.

2. Они берут ответственность. Легче оставаться позитивной и счастливой, когда ты уверена, что все под твоим контролем, что ты сама в ответе за свою жизнь. Когда ты ищешь, кого обвинить в своих неудачах – это абсолютно не привлекательно, потому что так ты излучаешь негатив, который другим приходится принимать на себя.

3. Они работают над тем, чтобы быть счастливой. Магнетическая женщина не просто обманывает себя и убеждает, что все хорошо. Она делает все возможное, чтобы это действительно было так. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что многое зависит и просто от подхода и взгляда на мир, но об этом говорилось в первом пункте.

4. Они видят в других хорошее. Отношения намного сложнее, когда ты постоянно пытаешься найти что-то плохое, разоблачить его корыстные намерения и т.д. Если ты уверена, что у вас не может быть все ТАК хорошо, то знаешь, что? Так и не будет.

Даже если происходит что-то плохое, желанная женщина не начинает сразу искать виноватого, не думает, что он сделал плохое намеренно, а ищет объективные причины происходящего.

5. Для них важны личностный рост и цели. Иногда люди переживают, что им якобы нужно жертвовать своими мечтами ради отношений и семьи. Но это далеко от истины. Просто нужно найти такие отношения, которые сработаются с вашими мечтами, и такого человека, который вас только поддержит в ваших мечтах. Страсть к чему-то еще, а не только к вашему партнеру, помогает в отношениях. Она предохраняет вас от скуки.

6. Они следят за собой ради себя. Может, это не тактично и корректно, но пока вы не почувствуете себя уверенной в своем теле, пока вы его не полюбите, вы не будете желанной. И, как бы нам не хотелось смотреть правде в глаза, лучше всего – это привести себя в форму и правильно питаться, а не ходить на тренинги по повышению самооценки. Это не значит, что мы должны быть идеальными как топ-модели, но мы должны стараться выглядеть лучше в рамках собственных возможностей.

Источник: aspekty.net

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