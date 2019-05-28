Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:37
Просмотров: 130

Привычки магнетически привлекательных женщин — СМИ

Привычки магнетически привлекательных женщин — СМИ

Даже если происходит что-то плохое, желанная женщина не начинает сразу искать виноватого, пишет Soulpost.

1. Магнетические женщины всегда позитивны. А позитивный настрой – это выбор, который желанные женщины делают каждый день. Да, иногда и у них бывает упадок сил, отсутствие настроения и настоящая депрессия, но в целом такие женщины верят в лучшее.

2. Они берут ответственность. Легче оставаться позитивной и счастливой, когда ты уверена, что все под твоим контролем, что ты сама в ответе за свою жизнь. Когда ты ищешь, кого обвинить в своих неудачах – это абсолютно не привлекательно, потому что так ты излучаешь негатив, который другим приходится принимать на себя.

3. Они работают над тем, чтобы быть счастливой. Магнетическая женщина не просто обманывает себя и убеждает, что все хорошо. Она делает все возможное, чтобы это действительно было так. Хотя, справедливости ради стоит сказать, что многое зависит и просто от подхода и взгляда на мир, но об этом говорилось в первом пункте.

4. Они видят в других хорошее. Отношения намного сложнее, когда ты постоянно пытаешься найти что-то плохое, разоблачить его корыстные намерения и т.д. Если ты уверена, что у вас не может быть все ТАК хорошо, то знаешь, что? Так и не будет.

Даже если происходит что-то плохое, желанная женщина не начинает сразу искать виноватого, не думает, что он сделал плохое намеренно, а ищет объективные причины происходящего.

5. Для них важны личностный рост и цели. Иногда люди переживают, что им якобы нужно жертвовать своими мечтами ради отношений и семьи. Но это далеко от истины. Просто нужно найти такие отношения, которые сработаются с вашими мечтами, и такого человека, который вас только поддержит в ваших мечтах. Страсть к чему-то еще, а не только к вашему партнеру, помогает в отношениях. Она предохраняет вас от скуки.

6. Они следят за собой ради себя. Может, это не тактично и корректно, но пока вы не почувствуете себя уверенной в своем теле, пока вы его не полюбите, вы не будете желанной. И, как бы нам не хотелось смотреть правде в глаза, лучше всего – это привести себя в форму и правильно питаться, а не ходить на тренинги по повышению самооценки. Это не значит, что мы должны быть идеальными как топ-модели, но мы должны стараться выглядеть лучше в рамках собственных возможностей.

Источник: aspekty.net

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: женщины

Читайте ещё:

Названо имя победительницы конкурса "Королева Украины"
22.05.2019 09:33    265
Певица Билли Айлиш призналась, почему всегда носит oversize
15.05.2019 10:04    277
Чем childless отличаются от childfree
07.05.2019 10:30    289
В моде естественность: женщинам порекомендовали не закрашивать седину (ФОТО)
02.05.2019 10:05    388
Названа самая красивая женщина в мире 2019 года
24.04.2019 16:26    739
Ученицу сожгли заживо за жалобы на сексуальные домогательства директора (видео)
19.04.2019 11:58    1425
О женских комплексах...
28.02.2019 18:40    386
Названы имена 100 самых влиятельных женщин Украины
27.02.2019 13:26    384
Полякова шокировала фанатов страстным поцелуем с известной телеведущей
22.02.2019 14:10    519
Офисный стиль в 2019 году: 3 варианта делового образа
18.02.2019 10:52    629
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 