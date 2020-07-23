«Признан наследником»: единственный сын Децла прошел ДНК на родство с рэпером

22 июня рэперу могло бы исполниться 37 лет. В этот день суд символично поставил точку в тяжбе вдовы Децла (Кирилла Толмацкого) за будущее их сына.

Юлия Киселева при рождении ребенка не вписала музыканта в графу «отец». Тогда это казалось простой формальностью. Однако после скоропостижной смерти Децла это превратилось в настоящую проблему. Отец Кирилла, продюсер Александр Толмацкий усомнился в том, что отцом мальчика является его сын. Он предложил Юлии пройти ДНК-тест. Однако обиженная вдова из гордости категорически отказалась это делать.

22 июля артист отметил бы 37-летие,

Позже Юлии все-таки пришлось дать согласие на экспертизу, причем желания Толмацкого-старшего здесь оказались не при чем. Мальчик, которому родители дали замысловатое имя Меркурий Антоний Иоанн (Тони), не мог претендовать на наследство известного отца. Кроме того, его мама не могла оформить выплаты и пособия по потере кормильца.

Басманный суд Москвы завершил слушания по делу вдовы Кирилла Толмацкого. Юлия Киселева подала иск к Пенсионному фонду. Результат обрадовал поклонников Децла. «Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого», - говорится в документе.

Децл с сыном Тони,

instagram.com/irinatolmatskaya

Представители Пенсионного фонда пытались добиться, чтобы начисления пошли с момента вступления решения в силу. Суд постановил, что это незаконно. Киселева подала иск через несколько месяцев после гибели супруга. С этого момента ей и должны произвести выплаты.

После этого решения Тони сможет претендовать не только на социальные гарантии, но и на имущество и накопления отца. Он также сможет получить авторские права на многочисленные произведения рэпера, сообщает «СтарХит».

Близкие покойного рэпера надеются, что результаты ДНК и окончившиеся судебные баталии помогут наладить отношения Тони с родителями Кирилла – Александром и Ириной Толмацкими. Рэпер перед смертью долгие годы не общался с отцом. Он не мог простить продюсеру то, что тот бросил его маму и ушел к молодой возлюбленной. Но Ирина Толмацкая после трагедии с единственным сыном тоже потеряла связь с внуком.

Ирина скучает по единственному внуку ,

instagram.com/irinatolmatskaya

Юлия ранее намекнула, что потепление возможно. «Мы взяли небольшую паузу и договорились, что, когда суд закончится, будем общаться с бабушкой и дедушкой. Я берегу ребенка, он сам тоже не хочет обсуждений, пока не определены непосредственные наследники», - высказалась Киселева.

Децл умер 3 февраля 2019 года на гастролях в Ижевске. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ирина и Александр помирились после гибели сына. Ко дню рождения музыканта они установили памятник на его могиле на Пятницком кладбище.

Родные долгое время не могли подобрать подходящей по качеству снимок Децла. «Нужную для памятника фотографию мы нашли на флешке, которая была у Кирюши дома. Тогда сразу вопрос выбора был закрыт, и мы решили, что именно это фото окажется на памятнике», - рассказала мама рэпера.

Источник: www.cosmo.ru/

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