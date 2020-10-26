Продюсер Светланы Лободы прокомментировала роман подопечной с Тиллем Линдеманном: “Это не выдумка”

Естественно, Ксения Собчак не смогла пройти мимо темы с романом Лободы и солиста Рамштайн. Ксения поинтересовалась у Нателлы правда ли это. Продюсер рассказала, что вмешиваться в личную жизнь своего начальника она не хочет и не планирует. Однако сказать может только одно — это не является пиар ходом или продюсерской выдумкой.

Нателла Крапивина и Светлана Лобода

Напомним, около года назад в сети появились слухи о том, что Светлана Лобода и участник группы Rammstein Тилль Линдеманн состоят в отношениях. Позже Лобода сообщила о беременности и родила дочь. Девочку назвала Тильдой, вероятней всего, именно в честь своего возлюбленного.

Светлана Лобода

Однако ни Светлана, ни Тилль свои взаимоотношения еще никак не комментировали. Вероятнее всего, дочь пока не в том возрасте, чтобы интересоваться кто ее папа. Но поклонники уверены — придет время, и она обязательно спросит о своем отце. А может даже и расскажет публике.

Светлана Лобода

«Мне нравится ореол таинственности вокруг Светиной жизни. Я не считаю это продюсерской историей, это связано с личной жизнью моего артиста и не хочу это комментировать.

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Она же все тебе рассказала в интервью? Я вообще не хотела бы эту тему комментировать, потому что мы ее потом не согласуем», — отговаривалась продюсер знаменитой украинской и российской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина.

Источник: 1 Минута