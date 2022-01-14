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Продюсер "Танцев со звездами" назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц

Продюсер Танцев со звездами назвал двух самых конфликтных и скандальных украинских певиц

Продюсер "Танцев со звездами" Владимир Завадюк назвал двух самых конфликтных украинских артистов. По его словам, с ними ему было сложно работать. Это Наталья Могилевская и Тина Кароль.

Об этом он рассказал на Люкс Фм.

Ссоры и скандалы

Владимир отметил, что любит этих певиц, но работать с ними трудно.

"Это Наташа Могилевская, которую я очень люблю, и Тина Кароль, которую я тоже очень люблю. Много людей хотели бы, чтобы я ее не любил или она не любила меня, но это не так", – поделился продюсер.

Продюсер поведал, что в работе со звездами его раздражает их эгоизм. По его словам, некоторые не думают о тех людях, для кого шоу может составлять всю жизнь.

Эгоизм звезд

"Очень часто, когда в проекте, например, на "Танцах", у нас бывает так, что на площадке около 40 звезд и начинается борьба характеров, мнений, идей. Кто-то хочет выйти раньше, кто-то – позже, кто-то не хочет выходить в этом платье, потому что кто-то уже в похожем платье. Терпеть не могу лицемерие в лицо, а потом за твоей спиной делают не очень классные вещи. Мне это не близко, это не о моих ценностях", – резюмировал он.

Напомним, что Владимир Завадюк является руководителем департамента Big Entertainment Shows 1+1. Также он креативный продюсер проектов "Танцы со звездами", "Голос страны" и "Маскарад".

Источник: ria-m.tv/

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Темы: шоубизнес

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