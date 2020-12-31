Профессионал делится секретом создания дома лучшего горячего шоколада на свете

Сотрудница Cadbury Хлоя Роуз рассказала в TikTok, как можно воссоздать их восхитительный горячий шоколад дома - и нет, она не использует быстрорастворимый горячий шоколадный порошок.

Горячий шоколад - лучший напиток для зимнего комфорта, но он не может сравниться по вкусу с тем, что вы получаете в кафе.

Если он не слишком водянистый, значит, ему не хватает того шоколадного вкуса, которого мы так жаждем. Ну, уже нет, поскольку сотрудница Cadbury Хлоя Роуз показала, как воссоздать легендарный горячий шоколад дома - и вам не нужен растворимый шоколадный порошок.

Во время своего пребывания в Cadbury World в Бирмингеме Хлоя уловила пару трюков, и она была достаточно любезна, чтобы поделиться ими в TikTok.

В видео, которое было просмотрено на платформе более 1,5 миллиона раз, женщина раскрыла секрет вкусного горячего шоколада в использовании пуговиц из растопленного шоколада.

"Я работаю в Cadbury's World, и именно так мы делаем самый лучший горячий шоколад", - написала она. "Используйте шоколадные пуговицы, растопленные в горячей воде, вместо порошка".

Можно увидеть, как она кладет восемь шоколадных пуговиц в кружку перед тем, как добавить брызги кипятка и тщательно перемешивает, пока не образуется паста. Затем она подогревала молоко и выливала его поверх шоколада.

Она добавила: "Хорошо перемешайте. Добавьте взбитые сливки и хлопья сверху с шоколадной пылью, чтобы закончить".

С момента публикации видео получило более 140 000 лайков и 1400 комментариев от благодарных любителей горячего шоколада.

Один из них сказал: "С этого момента я определенно собираюсь делать такой горячий шоколад".

Другой сказал: "Хорошо, я хочу этого сейчас", в то время как третий сказал: "Это даст мне дрожь от сахарного прилива".

Но некоторые люди были сбиты с толку относительно того, почему люди используют кипяток вместо молока, как сказал один из них: "Подожди, подожди, люди на самом деле используют воду."

Источник: 1 Минута