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Прогноз от символа года. Крыску Анфиску запустили в лабиринт предсказаний

Белая металлическая крыса выходными, согласно китайскому календарю, подвинула кабанчика и заняла правящее место. В этот день уже традиционно сотрудники городского зверинца устроили предсказания от символа года - крысенок по имени Анфиса пробежалась неким лабиринтом пожеланий.

На каждом из выходов, рассказывает пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха хвостатую вещунью ждала записка с какой-то восточной мудрости. Анфиска долго не колебалась и мгновенно сделала свой прогноз-пожелание – «Мечтайте масштабно, но прямо сейчас сделайте маленький шаг к мечте!»

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

А нашому пацюку можна вірити. Зрештою, не просто так щурів вважають дуже розумними і спритними тваринами з товариською вдачею і неймовірною життєстійкістю. Вчені часто порівнюють щура з людиною, тому що вони дуже схожі за складом крові, структурою тканин, фізіологічними реакціями у відповідь на різноманітні впливи. Пацюки навіть вміють сміятися. У щурів добре розвинені слух і нюх, але і зір їх теж не підводить.

По мнению организаторов сеанса предсказания такое предвидение обещает, что 2020 будет чрезвычайно насыщенным и плодотворным. А зубастый символ года будет всячески помогать тем, кто достигает своего честными путями, бережет окружающий мир и с уважением относится к людям.

 

Агентство Телевидения Новости

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