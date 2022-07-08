Промокод от Париматч и приветственный бонус: в чем выгода для беттера

Для того чтобы привлечь новых игроков, маркетологи разрабатывают разные привлекательные маркетинговые фишки. Одной из таких — промокоды — это специальная цифровая и буквенная комбинация. Она позволяет увеличить бонус или просто активировать его. Промокод Париматч без депозита представляет собой уникальную возможность игрокам получить приятное поощрения без внесения собственных средств.

Что такое промокод и где его найти

Мы уже написали, что специальный, что этот набор букв и цифр позволяет игроку увеличить выигрыш или получить дополнительные средства. До недавнего времени БК давало игрокам возможность использовать поощрения при:

регистрации;

пополнении счета;

на этапе формирования купона ставки.

Также код можно было смело применять в казино, покере, слотах и ставках на спорт. Промокод Париматч можно найти:

на официальной странице букмекера или в социальных сетях;

на сайтах-партнерах;

запросив его в службе поддержки БК;

на тематически форумах, блогах.

Кроме промокодов Париматч предлагает выгодные и приятные акции, которые пдоступны как новым игрокам, так и тем, кто уже давно сотрудничают с конторой. Например, одно из приятных поощрений — бонус при регистрации. Он составляет 100% от суммы депозита. Игроку достаточно перейти по специальной промо-ссылке и зарегистрироваться. Уже в течение суток беттер получает бонус. Но, если не отыграть его в течение недели, он аннулируется. Правила отыгрывания просты: поставить всю сумму бонуса 10 раз с коэффициентами минимум 1.5. Только после этого, игрок сможет вывести бонус на реальный счет.

Бездепозитный бонус от БК Париматч

Париматч часто проводит временные акции, которые предполагают бездепозитный бонус. Как правило, такое поощрение можно получить:

По промокоду, который компания сама публикует в социальных сетях или на сайте;

В подарок от администрации — в этом случае игрок получает письмо на почту или в личный кабинет.

За сделанную ставку определенного типа — все зависит от условия акции, которые можно узнать в разделе “Акции и бонусы”.

В качестве приза.

Например, беттер может заключить ставку на любое хоккейное событие и если ставка сыграет, то он получит 100% возврат средств.

Безусловно, отыгрыш бездепозитного бонуса зависит от типа акции. Например, полученные подарки по промокоду, игрок должен отыграть, а вот выигрышные (в качестве приза) — не отыгрывают.