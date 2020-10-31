31.10.2020 23:04
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Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка
С этим пирогом придется повозиться дольше, чем с шарлоткой, но и результат будет несравнимый. Хрустящее творожное тесто великолепно сочетается с нежной, очень вкусной и ароматной начинкой.
Что понадобится
- 12-14 (зависит от размера формы) не очень крупных, плотных сладких яблок;
- несколько мандариной (или чернослив, курага, ягоды, можно взять конфетки ирис) – для начинки яблок;
- 250 г жирного мягкого творога;
- 250 г маргарина для выпечки;
- стакан сахара;
- 1 пакетик ванильки;
- щепотка соли;
- 1 ч.л. разрыхлителя или 0.5 ч.л. соды;
- 2,5 стакана муки;
- немного корицы (по вкусу);
- для смазывания – 1 яйцо + 1 ст.л. молока.
Как делать
К творогу добавить сахар, ванильку, немного соли и растереть.
Добавить размягченное масло, муку и разрыхлитель и замесить мягкое тесто. Поделить на 2 части, раскатать по размеру формы.
Яблоки очистить, разрезать пополам, вырезать семенную коробку и разложить на нижный слой теста в форме.
Сверху присыпать корицей, можно сахаром, если яблоки кисловатые.
Накрыть вторым куском теста, края защипнуть. Яйцо взбить с молоком и смазать верх.
Выпекать 50 минут при 180 градусах. Роскошный пирог готов.
Источник: 1 Минута
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