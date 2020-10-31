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31.10.2020 23:04
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Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

С этим пирогом придется повозиться дольше, чем с шарлоткой, но и результат будет несравнимый. Хрустящее творожное тесто великолепно сочетается с нежной, очень вкусной и ароматной начинкой.

Что понадобится

  • 12-14 (зависит от размера формы) не очень крупных, плотных сладких яблок;
  • несколько мандариной (или чернослив, курага, ягоды, можно взять конфетки ирис) – для начинки яблок;
  • 250 г жирного мягкого творога;
  • 250 г маргарина для выпечки;
  • стакан сахара;
  • 1 пакетик ванильки;
  • щепотка соли;
  • 1 ч.л. разрыхлителя или 0.5 ч.л. соды;
  • 2,5 стакана муки;
  • немного корицы (по вкусу);
  • для смазывания – 1 яйцо + 1 ст.л. молока.

Как делать

К творогу добавить сахар, ванильку, немного соли и растереть.

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Добавить размягченное масло, муку и разрыхлитель и замесить мягкое тесто. Поделить на 2 части, раскатать по размеру формы.

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Яблоки очистить, разрезать пополам, вырезать семенную коробку и разложить на нижный слой теста в форме.

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Сверху присыпать корицей, можно сахаром, если яблоки кисловатые.
Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Накрыть вторым куском теста, края защипнуть. Яйцо взбить с молоком и смазать верх.

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

Выпекать 50 минут при 180 градусах. Роскошный пирог готов.

Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

 

 

Источник: 1 Минута

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