Просто фантастический пирог с яблоками: хрустящее творожное тесто и пряная начинка

С этим пирогом придется повозиться дольше, чем с шарлоткой, но и результат будет несравнимый. Хрустящее творожное тесто великолепно сочетается с нежной, очень вкусной и ароматной начинкой.

Что понадобится

12-14 (зависит от размера формы) не очень крупных, плотных сладких яблок;

несколько мандариной (или чернослив, курага, ягоды, можно взять конфетки ирис) – для начинки яблок;

250 г жирного мягкого творога;

250 г маргарина для выпечки;

стакан сахара;

1 пакетик ванильки;

щепотка соли;

1 ч.л. разрыхлителя или 0.5 ч.л. соды;

2,5 стакана муки;

немного корицы (по вкусу);

для смазывания – 1 яйцо + 1 ст.л. молока.

Как делать

К творогу добавить сахар, ванильку, немного соли и растереть.

Добавить размягченное масло, муку и разрыхлитель и замесить мягкое тесто. Поделить на 2 части, раскатать по размеру формы.

Яблоки очистить, разрезать пополам, вырезать семенную коробку и разложить на нижный слой теста в форме.

Сверху присыпать корицей, можно сахаром, если яблоки кисловатые.

Накрыть вторым куском теста, края защипнуть. Яйцо взбить с молоком и смазать верх.

Выпекать 50 минут при 180 градусах. Роскошный пирог готов.

Источник: 1 Минута