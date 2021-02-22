Просто нарежьте лаваш! Вкуснятина на ужин за считанные минуты

Сегодня предлагаю простой и быстрый рецепт ленивого ужина из лаваша и фарша. Такой мясной пирог или запеканка получается очень сытный, сочный, вкусный. Понравится всей семье! Попробуйте! Подробнее смотрите в моем видео рецепте!

Ингредиенты:

1 упаковка лаваша

750 г. фарша

3 яйца

250 г. адыгейского сыра

200 г. болгарского перца

50 г. твердого сыра

Соль, специи по вкусу

Источник: Новости Ю

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