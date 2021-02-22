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Сегодня 16:10
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Просто нарежьте лаваш! Вкуснятина на ужин за считанные минуты

Просто нарежьте лаваш! Вкуснятина на ужин за считанные минуты

Сегодня предлагаю простой и быстрый рецепт ленивого ужина из лаваша и фарша. Такой мясной пирог или запеканка получается очень сытный, сочный, вкусный. Понравится всей семье! Попробуйте! Подробнее смотрите в моем видео рецепте!

Ингредиенты:

  • 1 упаковка лаваша
  • 750 г. фарша
  • 3 яйца
  • 250 г. адыгейского сыра
  • 200 г. болгарского перца
  • 50 г. твердого сыра
  • Соль, специи по вкусу
    Источник:  Новости Ю

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Темы: кухня

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