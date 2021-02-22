Сегодня 16:10
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Просто нарежьте лаваш! Вкуснятина на ужин за считанные минуты
Сегодня предлагаю простой и быстрый рецепт ленивого ужина из лаваша и фарша. Такой мясной пирог или запеканка получается очень сытный, сочный, вкусный. Понравится всей семье! Попробуйте! Подробнее смотрите в моем видео рецепте!
Ингредиенты:
- 1 упаковка лаваша
- 750 г. фарша
- 3 яйца
- 250 г. адыгейского сыра
- 200 г. болгарского перца
- 50 г. твердого сыра
- Соль, специи по вкусу
Источник: Новости Ю
Темы: кухня
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