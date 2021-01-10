Простой манник на кефире с бананами: очень вкусный, легко приготовить и совсем без муки

Этот невероятный аромат и вкус должен почувствовать каждый. Попробуйте приготовить простой манник на кефире и добавить в тесто фрукты. Очень вкусно с бананами или яблоками. Но даже без них пирог получается замечательным (рецепт в видео ).

Продукты:

Кефир – 2 стакана

Манка – 2 стакана

Сахар – 1 стакан

Сливочное масло – 100 г

Яйца – 2 шт.

Бананы – 3 шт.

Разрыхлитель – 10 г

Щепотка соли

Стакан объемом 200 мл

Как готовить манник на кефире?

В миску вливаем два стакана кефира и всыпаем два стакана манной крупы. Тщательно перемешиваем ложкой до однородной массы. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

Мягкое сливочное масло комнатной температуры смешиваем с яйцами. Добавили одно и перемешали, затем второе и снова перемешали.

Затем в яично-масляную массу всыпаем стакан сахара и размешиваем. Потом добавляем щепотку соли и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Дальше соединяем манку с яичной массой. На этом этапе можно также добавить ванильный сахар.

Бананы нарезаем кружочками среднего размера или кубиками. Добавляем в тесто, и перемешиваем аккуратно лопаткой.

В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто. Ставим пирог в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем примерно 30-40 минут.

Когда готовый манник остынет, достаем из формы. Нарезаем и наслаждаемся вкусной домашней выпечкой.

Источник: 1 Минута