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Простой манник на кефире с бананами: очень вкусный, легко приготовить и совсем без муки

Простой манник на кефире с бананами: очень вкусный, легко приготовить и совсем без муки

Этот невероятный аромат и вкус должен почувствовать каждый. Попробуйте приготовить простой манник на кефире и добавить в тесто фрукты. Очень вкусно с бананами или яблоками. Но даже без них пирог получается замечательным (рецепт в видео).

Продукты:

  • Кефир – 2 стакана
  • Манка – 2 стакана
  • Сахар – 1 стакан
  • Сливочное масло – 100 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Бананы – 3 шт.
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Щепотка соли

Стакан объемом 200 мл

Как готовить манник на кефире?

В миску вливаем два стакана кефира и всыпаем два стакана манной крупы. Тщательно перемешиваем ложкой до однородной массы. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.

Мягкое сливочное масло комнатной температуры смешиваем с яйцами. Добавили одно и перемешали, затем второе и снова перемешали.

Затем в яично-масляную массу всыпаем стакан сахара и размешиваем. Потом добавляем щепотку соли и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Дальше соединяем манку с яичной массой. На этом этапе можно также добавить ванильный сахар.

Бананы нарезаем кружочками среднего размера или кубиками. Добавляем в тесто, и перемешиваем аккуратно лопаткой.

В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто. Ставим пирог в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем примерно 30-40 минут.

Когда готовый манник остынет, достаем из формы. Нарезаем и наслаждаемся вкусной домашней выпечкой.

Источник: 1 Минута

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