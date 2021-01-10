Простой манник на кефире с бананами: очень вкусный, легко приготовить и совсем без муки
Этот невероятный аромат и вкус должен почувствовать каждый. Попробуйте приготовить простой манник на кефире и добавить в тесто фрукты. Очень вкусно с бананами или яблоками. Но даже без них пирог получается замечательным (рецепт в видео).
Продукты:
- Кефир – 2 стакана
- Манка – 2 стакана
- Сахар – 1 стакан
- Сливочное масло – 100 г
- Яйца – 2 шт.
- Бананы – 3 шт.
- Разрыхлитель – 10 г
- Щепотка соли
Стакан объемом 200 мл
Как готовить манник на кефире?
В миску вливаем два стакана кефира и всыпаем два стакана манной крупы. Тщательно перемешиваем ложкой до однородной массы. Оставляем на 15-20 минут, чтобы манка набухла.
Мягкое сливочное масло комнатной температуры смешиваем с яйцами. Добавили одно и перемешали, затем второе и снова перемешали.
Затем в яично-масляную массу всыпаем стакан сахара и размешиваем. Потом добавляем щепотку соли и разрыхлитель. Все тщательно перемешиваем до однородного состояния.
Дальше соединяем манку с яичной массой. На этом этапе можно также добавить ванильный сахар.
Бананы нарезаем кружочками среднего размера или кубиками. Добавляем в тесто, и перемешиваем аккуратно лопаткой.
В форму, смазанную сливочным маслом, выливаем тесто. Ставим пирог в разогретую духовку до 180 градусов, выпекаем примерно 30-40 минут.
Когда готовый манник остынет, достаем из формы. Нарезаем и наслаждаемся вкусной домашней выпечкой.
Источник: 1 Минута