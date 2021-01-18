Простой пирог из лаваша с сыром, луком и зеленью: получается вкуснее, чем хачапури. Рецепт на скорую руку

Не любите замешивать тесто или просто нет времени, тогда пирог из лаваша – это идеальный вариант вкусной и несложной выпечки. Такой пирог еще можно назвать ленивым, ведь готовится просто и быстро.

Ингредиенты:

200 г лаваша

один репчатый лук

150 г сулугуни

150 г адыгейского сыра

100 г молока

50 г сливочного масла (дополнительно еще для смазывания формы и для лука)

120 г шпината или другая зелень

одно яйцо

щепотка сахара

соль и черный молотый перец по вкусу

Вкусный пирог из лаваша на скорую руку

Приготовление:

1. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить на сливочном масле до прозрачности.

2. В сотейнике соединить молоко и сливочное масло. Прогреть смесь до растворения масла, кипятить не нужно.

3. Два вида сыра натереть на крупной терке и смешать.

4. Шпинат крупно нарезать, затем добавить его к луку. 2-3 минуты слегка обжарить, чтобы шпинат уменьшился в объеме. Посолить и поперчить по вкусу.

5. Дно формы диаметром 21 см застелить пергаментом, и смазать сливочным маслом.

6. Затем лист лаваша (200 г) с помощью силиконовой кондитерской кисти смазать смесью из молока и масла (немного оставить для заливки).

7. Распределить сыр, не доходя по 5-6 см до края. На сыр равномерно выложить шпинат с луком. Свернуть лаваш в один большой рулет. Дальше нужно рулет свернуть в "улитку", и переложить в форму. А если лаваш слишком сухой и рвется, то можно разрезать его на кусочки, и уже в форме сформовать "улитку".

Пирог из лаваша

8. В молочную смесь добавить яйцо, по щепотке соли и сахара, перемешать венчиком. Затем заливку вылить на лаваш. По желанию также пирог можно сверху посыпать семенами льна и кунжута.

9. Выпекать 30 минут в разогретой духовке до 200 градусов.

Как приготовить шикарный пирог из лаваша: видео-рецепт

Источник: 1 Минута