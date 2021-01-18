Простой пирог из лаваша с сыром, луком и зеленью: получается вкуснее, чем хачапури. Рецепт на скорую руку
Не любите замешивать тесто или просто нет времени, тогда пирог из лаваша – это идеальный вариант вкусной и несложной выпечки. Такой пирог еще можно назвать ленивым, ведь готовится просто и быстро.
Ингредиенты:
- 200 г лаваша
- один репчатый лук
- 150 г сулугуни
- 150 г адыгейского сыра
- 100 г молока
- 50 г сливочного масла (дополнительно еще для смазывания формы и для лука)
- 120 г шпината или другая зелень
- одно яйцо
- щепотка сахара
- соль и черный молотый перец по вкусу
Вкусный пирог из лаваша на скорую руку
Приготовление:
1. Репчатый лук нарезать мелкими кубиками. Обжарить на сливочном масле до прозрачности.
2. В сотейнике соединить молоко и сливочное масло. Прогреть смесь до растворения масла, кипятить не нужно.
3. Два вида сыра натереть на крупной терке и смешать.
4. Шпинат крупно нарезать, затем добавить его к луку. 2-3 минуты слегка обжарить, чтобы шпинат уменьшился в объеме. Посолить и поперчить по вкусу.
5. Дно формы диаметром 21 см застелить пергаментом, и смазать сливочным маслом.
6. Затем лист лаваша (200 г) с помощью силиконовой кондитерской кисти смазать смесью из молока и масла (немного оставить для заливки).
7. Распределить сыр, не доходя по 5-6 см до края. На сыр равномерно выложить шпинат с луком. Свернуть лаваш в один большой рулет. Дальше нужно рулет свернуть в "улитку", и переложить в форму. А если лаваш слишком сухой и рвется, то можно разрезать его на кусочки, и уже в форме сформовать "улитку".
Пирог из лаваша
8. В молочную смесь добавить яйцо, по щепотке соли и сахара, перемешать венчиком. Затем заливку вылить на лаваш. По желанию также пирог можно сверху посыпать семенами льна и кунжута.
9. Выпекать 30 минут в разогретой духовке до 200 градусов.
Как приготовить шикарный пирог из лаваша: видео-рецепт
Источник: 1 Минута