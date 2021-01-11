Простой рецепт идеального по вкусу жареного картофеля с секретным ингредиентом, не оставит никого равнодушным

Женщину прозвали картофельной королевой за рецепт ростти, в котором используется удивительный ингредиент

Диетолог Лаура Форд из Мельбурна опубликовала в Instagram свой "вызывающий привыкание" рецепт жареного картофеля, для которого требуется ингредиент, который, вероятно, уже есть в вашем шкафу.

Жареный картофель - жизненно важное дополнение к любому ужину, поэтому важно правильно его приготовить.

При таком большом количестве различных методов, может быть трудно понять, какому рецепту доверять.

Но одна женщина, которая утверждает, что она создала идеальный жареный картофель, раскрыла свой секретный ингредиент - и вы можете быть удивлены.

Лаура Форд из Мельбурна обмазывает свои ростбифы медом - это вызвало восторг у ее 34000 подписчиков в Instagram.

В своем посте она написала: "Самый вкусный картофель, который вы когда-либо ели, - это жареный картофель с медом и маслом."

"Идеальный баланс сладкого и соленого с самыми хрустящими краями! Извините заранее, потому что, честно говоря, вы не сможете перестать это есть каждый день".

Многие из ее последователей очень хотели опробовать необычный рецепт: один из них сказал: "Вау, вау, он выглядит восхитительно", а другой написал: "Картофельное совершенство".

А третий добавил: "О картофельная королева вернулась".

Попробуйте сами, используя рецепт ниже, и загляните в Instagram Лауры, чтобы узнать больше.

Ингредиенты:

2 кг красного молодого картофеля, нарезанного ломтиками по 1 см.

2 столовые ложки оливкового масла первого холодного отжима.

50 г сливочного масла (можно веганское).

Универсальная приправа

Соль и перец.

1-2 столовые ложки меда (в зависимости от того, насколько сладкого вы хотите).

Свежие листья тимьяна для украшения (по желанию).

Метод:

Доведите до кипения воду и добавьте картофель. Готовьте картофель 4-5 минут, пока он не станет мягким, но чтобы он держал форму и не развалился.

Пока картофель готовится, разогрейте духовку до 200С. Выложите оливковое масло и сливочное масло на противень и поставьте в духовку на две минуты, пока масло не растает.

Добавьте высушенный картофель и переверните картофель в масле, чтобы он хорошо покрылся маслом. Приправить универсальной приправой, солью и перцем. Убедитесь, что картофель разложен равномерно и не перекрывается. Это обеспечит максимальную хрустящую корочку поэтому если вам нужно использовать два противня, сделайте это.

Запекайте картофель 30 минут, затем переверните и запекайте еще 25-30 минут до хрустящей корочки.

Примечание. Это время является ориентировочным поэтому если картофель не выглядит хрустящим через 30 минут, продолжайте готовить, пока он не станет золотисто-коричневым.

Полейте горячий картофель медом (или кленовым сиропом) и украсьте свежим тимьяном.

Источник: 1 Минута