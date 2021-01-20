Простой рецепт: пицца с запеченным ароматным картофелем никого не оставит равнодушным

Сейчас довольно трудное время. Не у многих хватает денег, чтобы приготовить вкусное и аппетитное блюдо. Но выход есть из этого положения. Вы можете приготовить недорогое блюдо используя простые и доступные продукты. Заморачиваться с приготовлением очень не нужно, а получите прекрасное блюдо, которое понравиться вашим домашним и вам.

Этот недорогой ужин сочетает в себе два любимых блюда в одном блюде. Посыпьте запеченный картофель сыром, помидорами, пепперони и базиликом.

Ингредиенты

4 печенья картофеля.

1 столовая ложка оливкового масла.

½ мелко нарезанного красного лука.

1 измельченный зубчик чеснока.

60г нарезанных пепперони, рваных.

400 г банка нарезанных помидоров.

½ небольшой пачки листьев базилика, измельченных.

100 г тертой моцареллы.

Метод

Шаг 1

Нагрейте духовку до 200C / 180C вентилятор / газ 6. Очистите картофель и хорошо просушите, затем несколько раз проколите вилкой. Выпекайте прямо на решетке духовки 1–1½ часа, пока он не станет мягким.

Если у вас мало времени, наколите каждую картофелину вилкой, заверните в лист кухонной бумаги и поставьте в микроволновую печь на 8-10 минут, пока он не станет мягким.

Шаг 2

Пока картофель готовится, нагрейте масло в небольшой сковороде и обжарьте лук в течение 5 минут, чтобы он стал мягким. Добавьте чеснок и пепперони и готовьте 1-2 минуты, затем добавьте нарезанные помидоры. Довести до кипения и тушить 5 мин.

Приправьте и добавьте половину базилика. Выложите ложкой на разрезанный картофель и посыпьте каждый хорошей горстью сыра и остальным базиликом.

Источник: 1 Минута