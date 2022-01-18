Проводять маніпуляції, – Каньє Вест приїхав на вечірку до доньки, хоч його не запрошували
Американський репер Каньє Вест заявив, що його навмисне не запросили на день народження доньки Чикаго. Але він сам знайшов локацію вечірки та прибув на свято.
15 січня зірка реаліті-шоу Кім Кардашян влаштувала гучну вечірку з нагоди дня народження доньки Чикаго. Дівчинці виповнилося 4 роки. Також свято було організовано на честь доньки Кайлі Дженнер Стормі.
Каньє Веста нібито не запросили на день народження доньки
Як заявив Каньє Вест, його начебто на цю вечірку не запросили, а також приховали від нього локацію. Він опублікував відео у мережі.
Я просто привітаю мою доньку з днем народження публічно, бо від мене приховують, де відбувається свято. Я викладаю це відео, тому що потрібна ваша підтримка. Я телефонував Кім, писав повідомлення няням, я зв'язався телефоном з Трістаном Томпсоном, і він сказав, що запитає у Хлої,
– розповів репер.
Каньє Вест вважає, що його на день народження не запросили навмисне. Начебто для того, щоб розлучити батька з дітьми.
"Вони проводять маніпуляції, які вже давно впливають на здоров'я… Я не дозволю цим іграм все зіпсувати. Вони роблять все для того, щоб Чикаго запам'яталося, що тата не було поруч", – поскаржився виконавець.
Утім, Каньє Вест таки зміг прибути на свято до доньки. Водночас інсайдер повідомив, що насправді Кім Кардашян не мала на думці заборонити реперу проводити час з Чикаго. Пара раніше домовилась, що спершу Кім влаштує для дівчинки вечірку, а о 16 годині Каньє забере її до себе.
Кім була шокована тим, що він звинувачував її, хоча це була його ідея організувати два заходи. Ніхто не намагався зупинити його і завадити прийти на свято, організоване Кім,
– пише видання.
День народження доньки Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз
День народження доньки Кардашян / Фото з інстаграм-сторіз
Додамо, що досі невідомо, які права на опіку над нащадками має знаменита колишня пара. Ще весною минулого року Каньє Вест подав документи до суду з проханням отримати спільну опіку над дітьми. Однак повідомлялось, що Кім Кардашян ніколи не була проти того, щоб діти спілкувалися з зірковим татом.
Источник: showbiz.24tv.ua/