Прозрачная сетка и кожаные трусы: MARUV с подружками взбудоражила видом на улице, кадры не для детей

Известная украинская певица MARUV (Анна Корсун) показала себя во время прогулки

На фото красотка позирует в прозрачной сеточке, а самые интересные места прикрыла кожаным бельем. Образ Корсун дополнила большими сапогами, а сама сидела на лавочке. Рядом можно увидеть по обе стороны девочек из подтанцовки. Звезды вместе позировали для фото, но не смотрели в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Спасибо всем кто смотрел мой онлайн концерт . Я уже очень жду встречи с вами в живую! Очень скучаю за вашими аплодисментами и за сценой", - написала MARUV.

Фанаты, включая Огневич, поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Концерт был бомбезным", "Спасибо за крутой концерт", "Красотки все какие невероятные", "Концерт супер спасибо тебе Анюта и всей твоей команде", "Решили по городу прогүляться?", "Что за разврат".

Сообщалось, что популярная украинская исполнительница MARUV устроила жаркий танец с подружкой в присутствии людей.

«Воспитательный процесс», — говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, что MARUV танцует со своей подружкой, которая в какой-то момент наклоняется и застывает в горячей позе, пока сама знаменитость демонстративно показывает на нее пальцем. Все это происходит под восторженные звуки ее друзей.

Источник: gamebet.politeka.net/

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