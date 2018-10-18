Психолог рассказал, как решить самую распространенную сексуальную проблему в паре

Психолог Михаил Лабковский рассказал, что делать, если у пары совершенно разный уровень сексуального темперамента. Советами и рекомендациями эксперт поделился в своем микроблоге:

"Кто-то из читателей задал мне вопрос о сексуальной совместимости… "Как быть, если я хочу каждый день, а жена – раз в две недели?", или "Мне нужно почаще, мужу реже, нормально ли это". Отвечаю: да, совершенно нормально. Сексуальный темперамент – это черта личная, врожденная.

Если отношения для вас имеют высокую ценность, то здесь можно договориться. Например, менее темпераментный партнер может доставлять удовольствие более темпераментному каким-то иным способом, кроме классического коитуса.

Хорошая новость заключается в том, что со временем, если в паре все нормально с диалогом и открытостью, люди друг под друга подстраиваются. Более темпераментные учатся сублимировать сексуальную энергию, менее темпераментные становятся погорячее", — рассказал психолог.

Источник: znaj.ua

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