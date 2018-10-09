Пугачева и Галкин разводятся? На кого Максим променял Аллу? (фото, видео)

Появились слухи о разводе Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

СМИ называют вероятной причиной беременную любовницу.

Галкину приписывают роман с 33-летней бывшей женой футболиста Андрея Аршавниа Юлией Барановской. Звезда российского ТБ якобы беременна от супруга Пугачевой.

Накануне журналисты нашли видео, на котором Галкина держит Барановскую на руках. Ролик появился на странице в Instagram актера Дмитрия Нагиева.

Вот фото девушки:

Новости портала «Весь Харьков»