Пушистые любители мороженого. Как в харьковском зоопарке спасают животных от жары?

Пара гималайских мишек спасается от жары двумя здоровенными брикетами особенного мороженого. Особенное – потому как с начинкой, которая по вкусу именно косолапым, рассказывает пресс-секретарь зоопарка - из рыбы, мяса и овощей. Такими ледяными лакомствами лакомятся бурые и гималайские медведи.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Морозиво ми робимо різної форми: це і стаканчик розміром з відро, і такий собі величезний брикетик. Ведмеді із задоволенням розгризають льодову скоринку в передчутті смачної начинки і з’їдають все до останньої крижинки. Для посилення освіжаючого ефекту у клишоногих – купання в басейні.

Кроме мороженого пушистые питомцы освежаются купанием в бассейне. похлюпаться в прохладной водичке любит и бегемотиха Степанида.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь Харьковского зоопарка

Слони ж регулярно по кілька разів на день приймають освіжаючий душ. Після водних процедур Аун і Тенді обсипаються піском. В результаті такої процедури на шкірі утворюється кірочка, що рятує від сонячних опіків і укусів комах.

В период жары зверям меняют и рацион - чтобы пушистые освежились их кормят кучей летних лакомств - овощи, фрукты, трава и зеленые ветви.

Освежиться мороженым захотят и горожане, так как погода на неделе обещает быть довольно жаркой. Так завтра 1 июля синоптики хоть и прогнозируют днем ​​кратковременный дождь с грозой и даже градом - воздух в течение дня прогреется до 30 градусов тепла. 2 июля будет облачно без осадков, температура воздуха: ночью от 15 до 20 ° с отметкой плюс, днем ​​+28 + 33 °. В пятницу 3 июля харьковчан ждет аналогичная погода теплая и немного облачная.

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