26.10.2020 23:50
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Пышный пирог с малиной: все смешали, добавили ягоды и в духовку
Ингредиенты (форма 24 см):
- Мука – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 200 г
- Молоко – 150 мл
- Растительное масло – 100 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л. без верха
- Ванилин
- Малина – 150-200 г
Заливка (по желанию):
- Сметана – 200 г
- Сахар – 50 г
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Тесто. Взбейте яйца с сахаром. Продолжая взбивать, добавьте молоко и растительное масло.
Муку смешайте с ванилином и разрыхлителем. Затем соедините с яичной массой.
Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Тесто отправьте в форму, хаотично выложите малину.
Выпекать пирог около 40 минут при 180 ℃.
Заливка. Сметану просто смешайте с сахаром. Когда пирог немного остынет в форме, вылейте заливку. Поставьте в холодильник.
Пирог с малиной: видео-рецепт
Источник: 1 Минута
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