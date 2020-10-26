Досуг
Перейти к списку новостей
26.10.2020 23:50
Просмотров: 76

Пышный пирог с малиной: все смешали, добавили ягоды и в духовку

Пышный пирог с малиной: все смешали, добавили ягоды и в духовку

Ингредиенты (форма 24 см):

  • Мука – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 200 г
  • Молоко – 150 мл
  • Растительное масло – 100 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч. л. без верха
  • Ванилин
  • Малина – 150-200 г

Заливка (по желанию):

  • Сметана – 200 г
  • Сахар – 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Взбейте яйца с сахаром. Продолжая взбивать, добавьте молоко и растительное масло.

Муку смешайте с ванилином и разрыхлителем. Затем соедините с яичной массой.

Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Тесто отправьте в форму, хаотично выложите малину.

Выпекать пирог около 40 минут при 180 ℃.

Заливка. Сметану просто смешайте с сахаром. Когда пирог немного остынет в форме, вылейте заливку. Поставьте в холодильник.

Пирог с малиной: видео-рецепт

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 