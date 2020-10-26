Пышный пирог с малиной: все смешали, добавили ягоды и в духовку

Ингредиенты (форма 24 см):

Мука – 300 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 200 г

Молоко – 150 мл

Растительное масло – 100 мл

Разрыхлитель – 1 ч. л. без верха

Ванилин

Малина – 150-200 г

Заливка (по желанию):

Сметана – 200 г

Сахар – 50 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Тесто. Взбейте яйца с сахаром. Продолжая взбивать, добавьте молоко и растительное масло.

Муку смешайте с ванилином и разрыхлителем. Затем соедините с яичной массой.

Форму застелите пергаментной бумагой и смажьте сливочным маслом. Тесто отправьте в форму, хаотично выложите малину.

Выпекать пирог около 40 минут при 180 ℃.

Заливка. Сметану просто смешайте с сахаром. Когда пирог немного остынет в форме, вылейте заливку. Поставьте в холодильник.

Пирог с малиной: видео-рецепт

Источник: 1 Минута