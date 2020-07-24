«Пытался сбросить меня с 14 этажа»: певица об ужасах жизни с насильником

32-летняя Юля Паршута прошла через отношения с абьюзером. Певица рассказала об отношения 10-летней давности, в которых мужчина поднимал руку на звездную возлюбленную и унижал ее.

В течение трех лет красавица была жертвой домашнего насилия, только в 2013 году решившись на расставание с молодым человеком. «Он пытался меня душить, он пытался сбросить меня с 14-го этажа, ломать мне ноги. Самое страшное было даже не это. Самое страшное – я понимала, что он меня везде найдет», - отметила артистка. Она не верила, что ей может кто-то помочь. Насильник угрожал своей жертве тем, что повернет все аргументы после нее самой.

В 2013 году Юле пришлось лечь на операцию по удалению аппендицита. Когда девушка выписалась, мужчина ударил ее в живот. Уйти от абьюзера певица отказывалась из-за чувства стыда и общества, которое осуждает жертву и называет ее виновницей в подобных ситуациях. Вместе с тем, экс-солистка группы «Инь-Ян» беспокоилась о своей репутации. На тот момент Юля была уже популярной исполнительницей.

В конце концов, звезда шоу «Даешь молодежь!» приняла решение оставить садиста. Но он заявил, что болен раком. «Я, конечно, была в абсолютном шоке. Как я могу уйти от человека, как я могу бросить его в этом? Он периодами мне говорил, что ему делают химиотерапию. После химиотерапии ему плохо, его рвет в туалете», - сказала Юлия.

Стоило девушке задержаться, как абьюзер закатывал истерики. Однажды Паршута спустилась к машине вместе со знакомой и увидела своего спутника, лежащим на заднем сиденье, изображая недомогание. Интуиция подсказывала красавице: что-то не так. Но телезвезда верила возлюбленному до последнего.

В какой-то момент Юля показала подруге-врачу медицинское заключение об онкологическом заболевании якобы от американского врача. Документ мужчина прислал любимой. «Она, видимо, вбила в «Гугле», и показывает мне, что это отрывок из какой-то статьи, где просто сверху написали его имя. Всё это оказалось липой», - уточнила Паршута.

instagram.com/parshoota

Избавиться от симулянта девушке помог друг. Она призналась ему в том, что происходит в ее жизни. «Меня забирали из дома несколько хороших чеченских ребят. Мне повезло», - продолжила красотка. Чтобы обезопасить ее, мужчина помог снять подруге квартиру с несколькими уровнями охраны. Но абьюзер и после этого пытался найти Юлю.

«Тем, кто сейчас переживает подобное, я хочу, конечно, посочувствовать. Это очень сложный период… Я бы хотела сказать, что это хорошее время, чтобы поработать над собой, перебрать все свои сферы жизни и понять, в чем ты проседала… Тебе нужна поддержка, разговоры, нужно погладить себя по голове и сказать, что всё будет хорошо», - рассказала Юля в YouTube-шоу "Честный развод".

Источник: www.cosmo.ru/

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