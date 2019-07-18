Путешествие с детьми: составляем список вещей

Что взять с собой, отправляясь в путешествие с детьми? Предлагаем Вам полный список вещей, которые могут быть полезны для ребенка вдали от дома. В зависимости от длительности, способа переезда, потребностей ребенка его можно значительно сократить.



Список вещей для ребенка

Документы (паспорт, свидетельство о рождении, медицинский полис, СНИЛС)

Еда для перекуса, молочная смесь, вода, сок, каша в термосе – на усмотрение.

Одежда из расчета два комплекта на один день. Ведь ребенок скорее всего будет активно двигаться, пачкаться. При этом учитываем возможность чистки белья, если ее нет, то берем больше одежды. Добавляем одежду для более теплого и прохладного времени (свитер, толстовка, ветровка, колготки, брюки, спортивный костюм), ведь погода часто меняется.

Молокоотсос при необходимости.

Пеленка, детское одеяло или небольшой плед.

Большие полотенца (для моря, бассейна и душа)

Сменная обувь.

Одежда для плавания, панамка от солнца, солнцезащитный крем.

Средства для купания в ванной.

Герметичные пакеты для грязного белья.

Детское мыло или порошок для замачивания сильно загрязненного белья.

Для детей младшего возраста - подгузники, слюнявчики, запасная соска, крем от опрелостей, клеенка.

Детские влажные салфетки, носовые платки.

Детский горшок.

Средство от укусов насекомых, ожогов, аллергии, жаропонижающее. Смотрим список «Аптечка для путешествия с ребенком».

Слинг / рюкзачок для переноски ребенка, складная детская коляска.

Дождевик для коляски, зонт для прогулок.

Детское автокресло.

Несколько любимых игрушек, книжки, раскраски, карандаши, фломастеры, компактные детские настольные игры.

Видео - диски или флешка с любимыми сказками и мультфильмами. Планшет или ноутбук для просмотра.

Надувной круг, спасательный жилет, нарукавники, другие средства для плавания.

Список для родителей:

Документы (паспорт, загранпаспорт, билеты, путевки, санаторные карты, брони отелей, медицинский полис, СНИЛС, медицинская страховка и проч.)

Деньги, пластиковые карты.

Записная книжка, ручка.

Местный разговорник.

Аудио-гид

Аптечка

Средства личной гигиены, крем, ватные диски и палочки, салфетки влажные, бумажные платочки, зубная щетка, зубная паста, мыло, мочалка, шампунь, средства для укладки волос, фен (если в гостинице нет), расчески, заколки для волос, косметичка, зеркало, маникюрный набор, дезодорант.

Зеркало

Солнцезащитные средства, очки, шляпка.

Фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, планшет, сотовый телефон, зарядные устройства, карты памяти, флешка.

Зонт

Средства ухода за обувью

Одноразовая или небьющаяся посуда: чашка, ложка, тарелка, кипятильник или чайник (если в гостинице нет).

Легкий перекус: крекеры, конфеты, баранки, печенье, орехи, сухофрукты, чай, кофе, сахар, твердые фрукты более длительного хранения (яблоки, апельсины).

Несколько целлофановых пакетов с ручками, сумка дамская.

Одежда, нижнее белье, обувь.

Книги, журнал, сборник кроссвордов, mp3-плеер.

Одноразовые пакеты, пакеты для мусора.

Источник: materinstvo.ru

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