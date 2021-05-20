Путешествия в 2021-м: что нужно учитывать туристу

Лилия Артеменко недавно посетила Арабские Эмираты. Девушка рассказывает, что для того, чтобы попасть за границу, ей дважды пришлось пройти тестирование на отсутствие «ковида». Сначала в Украине за несколько дней до вылета, а потом - по приезду в Эмираты в аэропорты. Лилия считает, что несмотря на пандемию, это необременительные требования при выезде за границу, поскольку важно позаботиться о здоровье.

Лилия Артеменко, туристка

Наш отель, в котором мы были, был довольно-таки высокого уровня. Маски мы одевали только тогда, когда ходили в рестораны, а так, в принципе, на территории на пляже мы ходили без масок. Постоянно моется, дезинфицируется, уборка номера 2 раза в день, везде стоят дезинфекторы, везде можно бесплатно получить маски.

Пока главным требованием пересечения границы остается тестирование. Однако некоторые страны отказались и от тестов и начали свободно пускать в свои страны.

Например, наиболее популярное туристическое направление для украинцев – Турция - с 14 мая отказалась от ПЦР-теста. Однако уже по прилету в Украину туристу придется пройти или самоизоляцию или сделать тест. Сейчас в топе посещений остается Египет и Эмираты. Кроме этого, некоторые страны берут на себя обязательства по лечению от «ковида», если турист заболел на территории их страны. Таким путем пошла Черногория.

Ася Сокольская, директор туристического агентства

Для нас отрыта Черногория, тоже без ПЦР-тестов, можно попасть в Хорватию - это с тестом, открылся Кипр, тоже с тестом, и Греция. Греция открыла для украинцев, это тоже или с ПЦР-тестированием, или паспорта вакцинации, но пока еще их нет, или справка об антителах за последние 9 месяцев.

Европейская комиссия несколько месяцев назад предложила создать "зеленые" паспорта. Это цифровой документ, который будут иметь вакцинированные против COVID-19 граждане. Он позволит путешествовать в пределах Европейского Союза, будет содержать QR-код и электронную подпись. Впрочем, вокруг этого вопроса сейчас идут жаркие дискуссии, говорят юристы.

Дарья Панфилова, юрист

Якщо ми кажемо про сертифікати «зелені», які має за бажання запровадити ЄС, то ВООЗ категорично проти. Вони неодноразово висловлювалися, що це досить дискримінаційний аспект, ці сертифікати – це позбавлення права людей на вибір і право на доступ, адже саме у заможних країнах х великим рівнем економіки є вільний доступ до вакцин. У свою чергу, в Україні не завжди може бути реалізоване право на вакцинацію.

Специалисты добавляют, что в будущем, вероятнее всего, люди, которые не вакцинировались, в Украине могут подвергаться некоторым ограничениям.

Николай Максимов, юрист

Особа у разі не проведення щеплень обов’язкових, які передбачені чинним законодавством – у тому числі і від корона вірусу, буде обмежена у праві на певні соціальні активності: дитина не зможе піти до дитсадочку або школи, особа не зможе працювати у сфері, яка пов’язана з обслуговуванням людей, наприклад. По факту відповідальності немає, штрафів також немає, але особа буде обмежена у певних правах.

А между тем, так называемые внутренние "зеленые паспорта" уже раздает своим гражданам Израиль, говорят специалисты. Эта страна – лидер по вакцинации во всем мире: с этим документом можно посещать массовые мероприятия. Впрочем, в связи с политической ситуацией сегодня Израиль не рекомендуется для туристических поездок.

Агентство Телевидения Новости