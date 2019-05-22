Как получить путевку в летний лагерь бесплатно для ребенка в Украине? Льготы, документы, категории детей

Как отправить ребенка в летний лагерь на отдых? Можно ли это сделать бесплатно или же есть какие-то льготы? Данные вопросы возникают у родителей, когда после учебного года их дети уходят на летние каникулы.

Бизнес-портал fdlx.com собрал всю актуальную информацию и перечень документов, необходимых по состоянию на 2019 год. Бесплатные путевки и комфортный отдых летом ребенка - это не миф. Нужно лишь правильно оформить документы.

Новый перечень документов для получения бесплатных путевок на отдых и оздоровление ребенку, который необходим следующему списку лиц оформляющих “детские” льготы для летних лагерей:

дети переселенцев (внутренне перемещенных лиц / ВПЛ);

дети, родители которых погибли в районе проведения АТО / ООС и участников АТО на Донбассе (УБД);

сироты и дети, лишенные родительской опеки;

дети со статусом “инвалид”;

дети погибших участников массовых акций гражданского протеста, так называемые “майданные льготы” указанные в приказе № 278 Минсоцполитики;

дети из многодетных и / или малообеспеченных семей;

дети, которых признали пострадавшими в следствие аварии на ЧАЭС;

дети, состоящие на диспансерном медицинском учете;

дети, родители которых погибли при выполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве;

дети, состоящие на учете у местных служб по делам детей, как пребывающие в сложных жизненных обстоятельствах;

родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа (одной приемной семье);

одаренные, творческие, талантливые дети;

дети, постоянно проживающие в зоне столкновения (“серой зоне”);

дети, у которых родители работают в АПК и социальной сферы села.

В каких законах указывается перечень детей имеющих право на бесплатный отдых или оздоровление?

Вышеуказанный перечень детей имеющих право на льготные / бесплатные путевки составлен на сновании Закона “Об оздоровлении и отдыхе детей / Про оздоровлення та відпочинок дітей” (новая редакция документа № 2576-VIII) и постановлений Кабмина (Кабінету Міністрів України) “Про внесення змін до Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного, бюджету” № 241, 656, 674, 734, 811, 42 (текст документов на официальном сайте КМУ).

Сколько нужно процентов доплачивать за бесплатные путевки детям из льготных категорий (переселенцам, сиротам, инвалидам)?

Стоимость путевок в детские лагеря для отдыха и оздоровления приобретается за счет средств государственного бюджета, рассчитывается исходя из стоимости одного койко-дня и продолжительности смены.

Приобретенные за счет денег государственного бюджета путевки в детские учреждения предоставляются бесплатно или с частичной оплатой родителями / опекунами / попечителями их стоимости (10, 20, 30 и 50 процентов от стоимости путевки).

Какие документы нужны для оформления путевки для отдыха сироте или детям, лишенным родительской опеки?

Для получения путевки ребенку-сироте или лишенному родительской опеки:

заявление попечителя или опекуна;

копия свидетельства о рождении ребенка;

копия документа, подтверждающего предоставление статуса “Ребенок-сирота”/”Ребенок, лишенный родительской опеки”;

копия документа, в котором назначается опекун/попечитель над ребенком;

справка учебного заведения подтверждающая, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета;

Копия ИНН (идентификационный налоговый номер) ребенка.

Перечень документов для получения путевки на отдых ребенку участника боевых действий (УБД / АТО / ООС)

Заявление родителей о предоставлении бесплатной путевки для оздоровления и отдыха. Копия свидетельства о рождении ребенка. Копия удостоверения УБД (участника боевых действий) отца/матери или соответствующая справка об участии в АТО / ООС. О справке уточняйте, в некоторых областях чиновники не требуют, если есть удостоверение участника антитеррористической операции. Справка учебного заведения о том, что ребенок имеющий право на льготные путевки не оздоравливался в текущем году за счет бюджета. Копия ИНН ребенка.

Как оформить ребенку путевку в летний лагерь для отдыха, если один из родителей погиб или пропал без вести в зоне АТО / ООС во время боевых действий или вооруженного конфликта на Донбассе?

Для получения путевок на таких детей родители (попечители, опекуны) предоставляют следующие документы:

заявление матери / отца / опекуна;

свидетельство о рождении;

документ, подтверждающий официальную принадлежность ребенка к указанной категории льготных лиц;

справка учебного заведения о том, что ребенок не проходил бесплатное или льготное оздоровление по путевке;

ИНН (копия) ребенка.

Получение путевки в лагерь, если ребенок, один из родителей которого погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в следствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста

В данном случае, получение льготной бесплатной путевки в детских лагерь регламентируется приказом Министерства социальной политики № 278 “Об утверждении списков лиц, члены семей которых имеют право на получение одноразовой денежной помощи и доплаты к пенсии в связи с утратой кормильца”.

Мать / отца внесли в “майданный список” лиц, когда их смерть была связана с участием в массовых акциях гражданского протеста в период с 21/11/13 г. по 21/02/14 г.

Оформляя путевки в летний лагерь предоставляются следующие документы:

Заявление от одного из родителей. Свидетельство о рождении (копия). Справка учебного заведения подтверждающая, что “льготный ребенок” не проходил оздоровление оплаченное государством. Копия идентификационного налогового номера ребенка.

Какие документы нужны ребенку ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) для оформления и получения путевку в летний лагерь отдыха (оздоровления)?

заявление на предоставление детской путевки от родителей;

копия св-ва о рождении;

копия справки о взятии на учет лица, перемещенного из временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО / ООС;

оригинал справки учебного заведения о том, что дети не пользовались бесплатными или льготными путевками в текущем году;

ИНН ребенка.

Какие документы нужны для оформления льготной (бесплатной) путевки в лагерь отдыха и оздоровления родных и приемных детей родителям-воспитателям детдомов семейного типа (ДДСТ, приемной семье)?

Приемные родители или воспитатели для получения путевки для отдыха / оздоровления родных и приемных детей подают следующие документы:

Заявление от родителей-воспитателей. Свидетельства о рождении детей (копии). Копия решения ответственного органа о создании детского дома семейного типа или о присвоении статуса “приемная семья”. Справка о составе семьи. Справка учебного заведения подтверждающая, что ребенок не использовал льготную путевку в лагерь отдыха в текущем году. Идентификационный налоговый номер ребенка (копия).

Какие документы представляют для получения путевки в летний лагерь ребенку, взятому на учет службой по делам детей как находящийся в сложных жизненных обстоятельствах?

заявление родителей или официальных представителей ребенка;

свидетельство о рождении (копия);

копия распоряжение службы по делам детей (по месту проживания) о взятии ребенка на учет;

справка учебного заведения о том, что ребенок не использовал бесплатную государственную путевку в текущем году;

ИНН код (копия).

Какие документы нужны для оформления и получения бесплатной путевки для оздоровления ребенку-инвалиду?

Дети с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний и способности к самообслуживанию имеют право на льготные путевки в лагерь после подачи следующих документов:

Заявление от родителей или опекунов, или поручителей. Копия свидетельства о рождении. Удостоверение о принадлежности ребенка к категории лиц с инвалидностью (копия). Справка учебного заведения о том, что несовершеннолетний инвалид не оздоравливался в текущем году за счет госсредств. Идентификационный налоговый номер ребенка с инвалидностью.

Оформление бесплатной путевки в лагерь отдыха для ребенка из многодетной семьи

Льготные путевки детям из многодетных семей предоставляются после рассмотрения следующих документов:

заявление от родителей;

свидетельство о рождении ребенка (копия);

копия удостоверения ребенка из многодетной семьи;

справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета;

копия идентификационного налогового кода.

Какие документы нужны для получения бесплатной путевки ребенку из малообеспеченной семьи?

Дети из малообеспеченных семей могут оформить и получить бесплатную или частично оплаченную путевку для отдыха в летнем лагере после предоставления родителями следующих документов:

Заявление от родителей с просьбой предоставить льготную путевку в детский лагерь. Свидетельство о рождении (копия). Справка из местного управления труда и соцзащиты населения о получении государственной социальной помощи по малообеспеченности. Справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет бюджета. ИНН ребенка (копия).

Оформление путевки в детский лагерь ребенку, у которого отец или мать погибли во время выполнения служебных обязанностей?

Получение льготной путевки детьми на отдых или оздоровление, после гибели родителя на службе, осуществляется после предоставления:

заявления одного из родителей;

копии свидетельства о рождении;

копии документа, подтверждающий принадлежность ребенка к указанной категории несовершеннолетних;

справка учебного заведения о том, что ребенок не получал путевку оплаченную за счет бюджетных средств в текущем году;

копия ИНН.

Какие документы требуют для получения путевки в летний лагерь ребенком, который находится на диспансерном учете в медучреждении?

Родителям детей с заболеваниями нужно предоставлять:

Заявление с просьбой предоставить бесплатную или частично оплачиваемую путевку. Свидетельство о рождении (копия). Мед. форму Ф № 079/о “Медицинская справка на ребенка, которая отъезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха” с указанием текущего состояния здоровья ребенка и назначением пребывания под диспансерным присмотром. Справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета. Копию идентификационного налогового кода.

Документы для получения путевки в лагерь талантливым и одаренным ребенком

Родители талантливых детей оформляя путевку для отдыха и оздоровления в летнем лагере предоставляют:

Заявление с просьбой предоставить путевку в детский лагерь отдыха. Копию свидетельства о рождении. Копии “отличительных документов”. Например, удостоверения, дипломы, грамоты и прочее о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, соревнований, олимпиады районного, областного, городского, международного, всеукраинского уровней за предыдущий и текущий год. Копия школьного табеля успеваемости с годовыми оценками для отличников учебы. Копия документа о юридической регистрации организации и ходатайства о предоставлении льготной путевки для лидеров. Справка учебного заведения о том, что ребенок не отдыхал по путевке в текущем году за счет государственных средств. ИНН талантливого / одаренного ребенка (копия).

Какие документы нужны родителям – работникам агропромышленного комплекса (АПК) и социальной сферы села для получения детской путевки в лагерь отдыха?

заявление от родителя работающего в АПК;

копия свидетельства о рождении;

справка, которая подтверждает место работы родителей в учреждениях, заведениях агропромышленного комплекса или социальной сферы села.

справка учебного заведения о том, что ребенок не воспользовался льготной государственной путевкой в текущем году.

Копия идентификационного налогового номера ребенка.

Куда обращаться для получения льготных и бесплатных путевок для детей?

Оплачивают детские путевки в Украине, как правило, из областных бюджетов. Деньги на отдых детей затем распределяют по районам, но некоторые местные советы самостоятельно докупают путевки в летние лагеря и учреждения санаторно-курортного лечения.

Вся информация об оздоровительных путевках стекается в местные Управления по делам молодежи и спорта (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту), например, городов Винница, Луцк, Днепр (Днепропетровск), Северодонецк, Мариуполь, Краматорск, Житомир,Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий (Кировоград),Донецк, Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Вот адреса районных отделений Харькова Комитета по делам семьи, молодежи и спорта (Комітет у справах сім`ї, молоді та спорту):

2gis.ua/kharkov/branches/70000001018264912

Куда жаловаться, если не дают путевку в лагерь ребенку для отдыха и санаторно-курортного лечения?

На местные Департаменты по делам молодежи и спорта можно пожаловаться по телефону “горячей линии”, анонимно заполнив форму на официальном сайте министерства или отправив письмо на электронную почту ведомства.

О фактах правонарушений работниками Министерства молодежи и спорта Украины сообщайте: номер “горячей линии” – 289-01-59 (понедельник – четверг с 9.00 ч. До 18.00 ч .; пятница – с 9.00 ч. До 16 ч. 45 мин.), электронный адрес (почта) – roshchuk@msms.gov.ua.

Злободневные вопросы для родителей и детей обсуждаются в Фейсбук-группе Аргумент родителей Украины

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