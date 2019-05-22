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Как получить путевку в летний лагерь бесплатно для ребенка в Украине? Льготы, документы, категории детей

Как отправить ребенка в летний лагерь на отдых? Можно ли это сделать бесплатно или же есть какие-то льготы? Данные вопросы возникают у родителей, когда после учебного года их дети уходят на летние каникулы.

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Бизнес-портал fdlx.com собрал всю актуальную информацию и перечень документов, необходимых по состоянию на 2019 год. Бесплатные путевки и комфортный отдых летом ребенка - это не миф. Нужно лишь правильно оформить документы.

Новый перечень документов для получения бесплатных путевок на отдых и оздоровление ребенку, который необходим следующему списку лиц оформляющих “детские” льготы для летних лагерей:


  • дети переселенцев (внутренне перемещенных лиц / ВПЛ);
  • дети, родители которых погибли в районе проведения АТО / ООС и участников АТО на Донбассе (УБД);
  • сироты и дети, лишенные родительской опеки;
  • дети со статусом “инвалид”;
  • дети погибших участников массовых акций гражданского протеста, так называемые “майданные льготы” указанные в приказе № 278 Минсоцполитики;
  • дети из многодетных и / или малообеспеченных семей;
  • дети, которых признали пострадавшими в следствие аварии на ЧАЭС;
  • дети, состоящие на диспансерном медицинском учете;
  • дети, родители которых погибли при выполнении служебных обязанностей или от несчастного случая на производстве;
  • дети, состоящие на учете у местных служб по делам детей, как пребывающие в сложных жизненных обстоятельствах;
  • родные дети родителей-воспитателей и приемных родителей, проживающих в одном детском доме семейного типа (одной приемной семье);
  • одаренные, творческие, талантливые дети;
  • дети, постоянно проживающие в зоне столкновения (“серой зоне”);
  • дети, у которых родители работают в АПК и социальной сферы села.

В каких законах указывается перечень детей имеющих право на бесплатный отдых или оздоровление?


Вышеуказанный перечень детей имеющих право на льготные / бесплатные путевки составлен на сновании Закона “Об оздоровлении и отдыхе детей / Про оздоровлення та відпочинок дітей” (новая редакция документа № 2576-VIII) и постановлений Кабмина (Кабінету Міністрів України) “Про внесення змін до  Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного,  бюджету” № 241, 656, 674, 734, 811, 42 (текст документов на официальном сайте КМУ).

Сколько нужно процентов доплачивать за бесплатные путевки детям из льготных категорий (переселенцам, сиротам, инвалидам)?


Стоимость путевок в детские лагеря для отдыха и оздоровления приобретается за счет средств государственного бюджета, рассчитывается исходя из стоимости одного койко-дня и продолжительности смены.

Приобретенные за счет денег государственного бюджета путевки в детские учреждения предоставляются бесплатно или с частичной оплатой родителями / опекунами / попечителями их стоимости (10, 20, 30 и 50 процентов от стоимости путевки).

Какие документы нужны для оформления путевки для отдыха сироте или детям, лишенным родительской опеки?


Для получения путевки ребенку-сироте или лишенному родительской опеки:

  • заявление попечителя или опекуна;
  • копия свидетельства о рождении ребенка;
  • копия документа, подтверждающего предоставление статуса “Ребенок-сирота”/”Ребенок, лишенный родительской опеки”;
  • копия документа, в котором назначается опекун/попечитель над ребенком;
  • справка учебного заведения подтверждающая, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета;
  • Копия ИНН (идентификационный налоговый номер) ребенка.

Перечень документов для получения путевки на отдых ребенку участника боевых действий (УБД / АТО / ООС)


  1. Заявление родителей о предоставлении бесплатной путевки для оздоровления и отдыха.
  2. Копия свидетельства о рождении ребенка.
  3. Копия удостоверения УБД (участника боевых действий) отца/матери или соответствующая справка об участии в АТО / ООС. О справке уточняйте, в некоторых областях чиновники не требуют, если есть удостоверение участника антитеррористической операции.
  4. Справка учебного заведения о том, что ребенок имеющий право на льготные путевки не оздоравливался в текущем году за счет бюджета.
  5. Копия ИНН ребенка.

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Как оформить ребенку путевку в летний лагерь для отдыха, если один из родителей погиб или пропал без вести в зоне АТО / ООС во время боевых действий или вооруженного конфликта на Донбассе?


Для получения путевок на таких детей родители (попечители, опекуны) предоставляют следующие документы:

  • заявление матери / отца / опекуна;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий официальную принадлежность ребенка к указанной категории льготных лиц;
  • справка учебного заведения о том, что ребенок не проходил бесплатное или льготное оздоровление по путевке;
  • ИНН (копия) ребенка.

Получение путевки в лагерь, если ребенок, один из родителей которого погиб во время массовых акций гражданского протеста или умер в следствие ранения, контузии или увечья, полученных во время массовых акций гражданского протеста


В данном случае, получение льготной бесплатной путевки в детских лагерь регламентируется приказом Министерства социальной политики № 278 “Об утверждении списков лиц, члены семей которых имеют право на получение одноразовой денежной помощи и доплаты к пенсии в связи с утратой кормильца”.

Мать / отца внесли в “майданный список” лиц, когда их смерть была связана с участием в массовых акциях гражданского протеста в период с 21/11/13 г. по 21/02/14 г.

Оформляя путевки в летний лагерь предоставляются следующие документы:

  1. Заявление от одного из родителей.
  2. Свидетельство о рождении (копия).
  3. Справка учебного заведения подтверждающая, что “льготный ребенок” не проходил оздоровление оплаченное государством.
  4. Копия идентификационного налогового номера ребенка.

Какие документы нужны ребенку ВПЛ (внутренне перемещенное лицо) для оформления и получения путевку в летний лагерь отдыха (оздоровления)?


  • заявление на предоставление детской путевки от родителей;
  • копия св-ва о рождении;
  • копия справки о взятии на учет лица, перемещенного из временно оккупированной территории Украины и районов проведения АТО / ООС;
  • оригинал справки учебного заведения о том, что дети не пользовались бесплатными или льготными путевками в текущем году;
  • ИНН ребенка.

Какие документы нужны для оформления льготной (бесплатной) путевки в лагерь отдыха и оздоровления родных и приемных детей родителям-воспитателям детдомов семейного типа (ДДСТ, приемной семье)?


Приемные родители или воспитатели для получения путевки для отдыха / оздоровления родных и приемных детей подают следующие документы:

  1. Заявление от родителей-воспитателей.
  2. Свидетельства о рождении детей (копии).
  3. Копия решения ответственного органа о создании детского дома семейного типа или о присвоении статуса “приемная семья”.
  4. Справка о составе семьи.
  5. Справка учебного заведения подтверждающая, что ребенок не использовал льготную путевку в лагерь отдыха в текущем году.
  6. Идентификационный налоговый номер ребенка (копия).

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Какие документы представляют для получения путевки в летний лагерь ребенку, взятому на учет службой по делам детей как находящийся в сложных жизненных обстоятельствах?


  • заявление родителей или официальных представителей ребенка;
  • свидетельство о рождении (копия);
  • копия распоряжение службы по делам детей (по месту проживания) о взятии ребенка на учет;
  • справка учебного заведения о том, что ребенок не использовал бесплатную государственную путевку в текущем году;
  • ИНН код (копия).

Какие документы нужны для оформления и получения бесплатной путевки для оздоровления ребенку-инвалиду?


Дети с инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний и способности к самообслуживанию имеют право на льготные путевки в лагерь после подачи следующих документов:

  1. Заявление от родителей или опекунов, или поручителей.
  2. Копия свидетельства о рождении.
  3. Удостоверение о принадлежности ребенка к категории лиц с инвалидностью (копия).
  4. Справка учебного заведения о том, что несовершеннолетний инвалид не оздоравливался в текущем году за счет госсредств.
  5. Идентификационный налоговый номер ребенка с инвалидностью.

Оформление бесплатной путевки в лагерь отдыха для ребенка из многодетной семьи


Льготные путевки детям из многодетных семей предоставляются после рассмотрения следующих документов:

  • заявление от родителей;
  • свидетельство о рождении ребенка (копия);
  • копия удостоверения ребенка из многодетной семьи;
  • справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета;
  • копия идентификационного налогового кода.

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Какие документы нужны для получения бесплатной путевки ребенку из малообеспеченной семьи?


Дети из малообеспеченных семей могут оформить и получить бесплатную или частично оплаченную путевку для отдыха в летнем лагере после предоставления родителями следующих документов:

  1. Заявление от родителей с просьбой предоставить льготную путевку в детский лагерь.
  2. Свидетельство о рождении (копия).
  3. Справка из местного управления труда и соцзащиты населения о получении государственной социальной помощи по малообеспеченности.
  4. Справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет бюджета.
  5. ИНН ребенка (копия).

Оформление путевки в детский лагерь ребенку, у которого отец или мать погибли во время выполнения служебных обязанностей?


Получение льготной путевки детьми на отдых или оздоровление, после гибели родителя на службе, осуществляется после предоставления:

  • заявления одного из родителей;
  • копии свидетельства о рождении;
  • копии документа, подтверждающий принадлежность ребенка к указанной категории несовершеннолетних;
  • справка учебного заведения о том, что ребенок не получал путевку оплаченную за счет бюджетных средств в текущем году;
  • копия ИНН.

Какие документы требуют для получения путевки в летний лагерь ребенком, который находится на диспансерном учете в медучреждении?


Родителям детей с заболеваниями нужно предоставлять:

  1. Заявление с просьбой предоставить бесплатную или частично оплачиваемую путевку.
  2. Свидетельство о рождении (копия).
  3. Мед. форму Ф № 079/о “Медицинская справка на ребенка, которая отъезжает в детское учреждение оздоровления и отдыха” с указанием текущего состояния здоровья ребенка и назначением пребывания под диспансерным присмотром.
  4. Справка учебного заведения о том, что ребенок не оздоравливался в текущем году за счет госбюджета.
  5. Копию идентификационного налогового кода.

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Документы для получения путевки в лагерь талантливым и одаренным ребенком


Родители талантливых детей оформляя путевку для отдыха и оздоровления в летнем лагере предоставляют:

  1. Заявление с просьбой предоставить путевку в детский лагерь отдыха.
  2. Копию свидетельства о рождении.
  3. Копии “отличительных документов”. Например, удостоверения, дипломы, грамоты и прочее о присвоении звания победителя (1-3 личное или командное место), лауреата или дипломанта конкурса, соревнований, олимпиады районного, областного, городского, международного, всеукраинского уровней за предыдущий и текущий год.
  4. Копия школьного табеля успеваемости с годовыми оценками для отличников учебы.
  5. Копия документа о юридической регистрации организации и ходатайства о предоставлении льготной путевки для лидеров.
  6. Справка учебного заведения о том, что ребенок не отдыхал по путевке в текущем году за счет государственных средств.
  7. ИНН талантливого / одаренного ребенка (копия).

Какие документы нужны родителям – работникам агропромышленного комплекса (АПК) и социальной сферы села для получения детской путевки в лагерь отдыха?


  • заявление от родителя работающего в АПК;
  • копия свидетельства о рождении;
  • справка, которая подтверждает место работы родителей в учреждениях, заведениях агропромышленного комплекса или социальной сферы села.
  • справка учебного заведения о том, что ребенок не воспользовался льготной государственной путевкой в текущем году.
  • Копия идентификационного налогового номера ребенка.

Куда обращаться для получения льготных и бесплатных путевок для детей?


Оплачивают детские путевки в Украине, как правило, из областных бюджетов. Деньги на отдых детей затем распределяют по районам, но некоторые местные советы самостоятельно докупают путевки в летние лагеря и учреждения санаторно-курортного лечения.

Вся информация об оздоровительных путевках стекается в местные Управления по делам молодежи и спорта (Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту), например, городов Винница, Луцк, Днепр (Днепропетровск), Северодонецк, Мариуполь, Краматорск, Житомир,Ужгород, Запорожье, Ивано-Франковск, Киев, Кропивницкий (Кировоград),Донецк, Луганск, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы.

Вот адреса районных отделений Харькова Комитета по делам семьи, молодежи и спорта (Комітет у справах сім`ї, молоді та спорту):

2gis.ua/kharkov/branches/70000001018264912

Куда жаловаться, если не дают путевку в лагерь ребенку для отдыха и санаторно-курортного лечения?


На местные Департаменты по делам молодежи и спорта можно пожаловаться по телефону “горячей линии”, анонимно заполнив форму на официальном сайте министерства или отправив письмо на электронную почту ведомства.

О фактах правонарушений работниками Министерства молодежи и спорта Украины сообщайте: номер “горячей линии” – 289-01-59 (понедельник – четверг с 9.00 ч. До 18.00 ч .; пятница – с 9.00 ч. До 16 ч. 45 мин.), электронный адрес (почта) – roshchuk@msms.gov.ua.

Злободневные вопросы для родителей и детей обсуждаются в Фейсбук-группе Аргумент родителей Украины

Новости портала «Весь Харьков»

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