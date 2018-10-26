Рабиня Ізаура у Харкові станцювала самбу й заспівала українською. ФОТО, ВІДЕО

Рівно тридцять років тому на пострадянських просторах уперше почали показувати телесеріал «Рабиня Ізаура». Він настільки запам’ятався людям, що став невід’ємною ознакою епохи. Цієї осені виконавиця головної ролі Луселія Сантос уперше приїхала до Східної Європи.

Словосполучення «рабиня Ізаура» давно вже сталий вираз. І хоча молоде покоління, може, й не в курсі його значення, та доросле добре знає його. Серіал «Рабиня Ізаура» вперше вийшов на екрани радянських телевізорів у жовтні 1988 року. Теленовела стала першою «мильною оперою». Захопливою настільки, що, коли на екранах транслювалися серії, у цей час вулиці порожніли, і ледве не зупинявся громадський транспорт. У дорослих відкладалися домашні справи, а у дітвори – уроки.

А від сьогоднішніх сорокарічних часто можна почути, як у школі вони гралися в «Рабиню Ізауру».

Це теленовела, яка найкраще продавалася в історії бразильського телебачення. Загалом було створено 100 серій, та для наших просторів романтичну історію адаптували до 15 серій. Кіностудія «Глобу» на цій новелі заробила мільйони доларів, адже 150 країн придбали телесеріал для показів. Він успішно продавався протягом двох десятків років.

Луселія Сантос у дев’ятнадцять років випадково знялася у цьому серіалі, змінивши тим самим свою долю. Протягом двадцяти років вона була найвідомішою бразильською кіноартисткою.

Тисячі фанатів мріяли з нею зустрітися. Для українських поціновувачів серіалу така можливість відкрилася цієї осені, коли відома гостя з далекої Бразилії прилетіла до України на запрошення ведучого телепрограми «Світ навиворіт» Дмитра Комарова. Його команда саме готує новий сезон проекту, який буде присвячено Бразилії. Тому, приїхавши до цієї південноамериканської країни, Дмитро вирішив знайти там зірку найпопулярнішої наприкінці 80-х років теленовели.

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– Це вже згодом з’явилися такі серіали, як «Просто Марія», «Санта-Барбара», «Дика троянда» та інші. Та все починалося саме з «Ізаури»… Я пам’ятаю, як моя бабуся бігла до екрана, коли починалася нова серія. Я сідав поруч, і ми дивилися її разом, переживали за героїв. Бабуся потім ще довго обговорювала побачене, приказуючи «серце болить, я так переживаю за Ізауру, – поділився своїми спогадами під час творчої зустрічі 20 жовтня у Харкові Дмитро Комаров.

Луселія Сантос багато гастро­лювала, була в десятках країн, тільки Китай відвідала 25 разів. А на тій території, де її любили найбільше – у Східній Європі, – не була жодного разу.

– Коли ми познайомилися і почали знімати сюжет, я перш за все за традицією запропонував їй зварити разом борщ. Неочікувано з’ясувалося, що борщ – улюблена страва акторки. Готує вона її вдома, однак, за власним бразильським рецептом, – додав телеведучий.

Перші українські враження

Після того як Дмитро показав глядачам у залі уривок з програми, той самий, де вони готують борщ, зірка вийшла на сцену. Вона з’явилася в елегантному чорному брючному костюмі, із червоною сумочкою та на підборах. Зала вибухнула оваціями.

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– Я дуже щаслива, що змогла зустрітися з Дмитром і Сашком (оператором Олександром Дмитрієвим. – Ред.) у Бразилії. Ми мали змогу провести кілька днів разом, і це було чудово. Дуже вдячна за запрошення, бо тепер я тут, в Україні, і можу розказати вам дещо про Бразилію. Це була одна з моїх мрій – побувати тут, у Східній Європі, – перше, що сказала харків’янам Луселія Сантос.

Незважаючи на 12-годинний переліт та 6-годинну різницю у часі, Луселія не виглядала втомленою, а навпаки, зарядила всіх своїм сміхом та енергією.

На акторку одразу посипалися запитання із зали. У першу чергу присутнім цікаво було дізнатися, що вона думає про Харків і Україну. Акторці, поки вона їхала з аеропорту, місто здалося повним храмів та кафе. Загалом із перших вражень про Україну – тут чудова осіння природа, архітектурна краса та, звичайно, люди, які вражають своєю відкритістю.

Відповідаючи на запитання про свою рідну країну, Луселія розповіла, що у Бразилії також є свої особливості, а є схожі моменти з нашою державою. Наприклад, там, як і в Україні, існує мала кількість багатих людей, та велика – бідних, дуже мало середньої ланки.

А на запитання із зали, чи хотіла б вона жити в Україні, зал почув гучне «Сі», що означає так.

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Про серіал із перших уст

Левова частина запитань, звичайно, стосувалася серіалу, завдяки якому Луселія стала відомою усьому світу. Акторка поділилася спогадами про те, як вона потрапила у цю теленовелу.

– Я грала у театрі до того, як почала зніматися у кіно. Тоді не було мобільних, і всі дзвінки мені надходили до приймальні театру. Мені декілька разів переказували, що телефонував директор-режисер телекомпанії «Глобу» і питав мене, а я просто ігнорувала це, бо не вірила, що мною зацікавилося телебачення, – поділилася акторка.

Про зйомки у серіалі говорить – це було кумедно. Роль Ізаури була першою її телевізійною роллю, і молодій акторці бракувало досвіду. Та їй дуже допоміг виконавець ролі Леонсіо актор Рубенс ді Фалку, який усіляко підтримував і давав поради їй. Тож чи не було часом роману між ними?

– Це все чутки, – говорить, посміхаючись, Луселія. – Ми з Рубенсом були тільки добрими друзями. Він гарний актор і хороша людина.

Луселія розповіла і про долю інших акторів серіалу. Зокрема, акторка, яка грала служанку Жануарію, Зені Перейра була дуже відомою у Бразилії. Земляки дуже поважали її і любили за доброту. На жаль, вона вже померла.

Звичайно, для нашого глядача Луселія Сантос завжди асоцію­ватиметься з Ізаурою. Однак, вона брала участь і в інших проектах. Мало хто знає, що вона також артистка теат­ру, і присвятила йому близько 40 років.

– Проте, маю особливу пристрасть до кіно. Я також продюсер і режисер багатьох фільмів. Мені близький документальний жанр, і нещодавно я закінчила роботу у цьому жанрі, – розповіла артистка.

Із професійних мрій – Луселія хотіла б знятися в оскараносного іспанського режисера Педра Альмодовара.

Секрети молодості від бразилійки

Луселія Сантос, згадуючи часи «Рабині Ізаури», розповіла, що зрозуміла, що слава прий­шла, коли вже після виходу серіалу, якось вийшовши з дому, почула, як сусідські діти біжать за нею та наспівують мелодію із заставки серіалу.

Однак, як і тоді, так і сьогодні, незважаючи на свою впізнаваність, зірка їздить у громадському транспорті і ходить до супермаркету. І не розуміє, чому, наприк­лад, американські актори не можуть бути ближчими до людей.

У свої 61 Луселія Сантос має приголомшений вигляд. Із харків’янами вона поділилася власними секретами краси.

– Я п’ю дуже багато води. Веду активний спосіб життя, люблю займатися спортом. Це пов’язано як з особистими рисами, так і з професійним життям, – говорить акторка. – Щодо дієти, то я намагаюся їсти маленькими порціями. А ще 37 років як не вживаю м’яса.

Ну, а найкращий відгук від глядачів під час цієї зустрічі зробила харків’янка Олена: «Мені мама розповідала, що не пішла мене народжувати у пологовий, допоки не додивилася серіал».

До слова, Луселія Сантос, як і Дмитро Комаров минулого року, свого часу брала участь у бразильській версії телешоу «Танці із зірками». Тому, читаючи чергову записку із запитанням від глядачів із зали, Дмитро Комаров зізнався, що це дуже болісне прохання, якого він боявся. У записці глядач попросив зірок станцювати на сцені самбу. А згодом телеведучий навчив Луселію співати «Червону руту».

Про Еверест і одруження Дмитра Комарова

Харківські глядачі ставили багато запитань і Дмитрові з Олександром. Із цікавого: запитували, що знають бразильці про Україну, й, як виявилося, сильнішого бренда, аніж Андрій Шевченко, у нас немає. Підтвердив, що планує сходження на Еверест. На запитання, чи одружений, відповів – ні.

Источник: slk.kh.ua

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