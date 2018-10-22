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Рабыня Изаура спела "Червону руту" в Харькове (видео)

Рабыня Изаура спела Червону руту в Харькове (видео)

Главная героиня культового сериала 90-ых "Рабыня Изауара" Луселия Сантос в субботу, 20 октября, приехала в Харьков по приглашению известного телеведущего Дмитрия Комарова. 

Ведущий "Мира наизнанку" Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев провели творческую встречу со зрителями своей передачи про путешествия. В ходе встречи актриса спела известную украинскую песню "Червона рута, покорив зрителей. 

Отметим, что приезд "Рабыни Изауры" в Харьков связан с тем, что новый сезон шоу будет посвящен Бразилии. 

Видео - Слободский край.


Агентство Телевидения Новости

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