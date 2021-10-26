Райан Гослинг и Марго Робби снимутся в фильме о Барби

Скоро зрителей ожидает фильм о кукле Барби. Главную роль в нем исполнит бесподобная Марго Робби. Теперь же стало известно, что Кеном в ленте будет Гослинг.

Актер ведет финальные переговоры с Warner Bros о съемки. Актер не собирался соглашаться на роль из-за загруженного графика, однако пока подготовка к съемкам затягивалась, и студия продолжала настаивать, что эту роль должен сыграть Гослинг.

Главную роль Барби исполнит Робби. Фильм хотят начать снимать в начале 2022 года, премьера картины запланирована на 2023 год. Режиссером фильма о культовой кукле Mattel стала Грета Гервиг. Сценарий напишет Ноа Баумбах в соавторстве с Гервиг.

Детали сюжета пока не раскрываются, но, учитывая режиссерский стиль Гервиг, это может быть очень свежий взгляд на историю куклы. Ее фильм "Леди Берд" был номинирована на "Оскар" в категории "Лучший режиссер", а "Маленькие женщины" получили приз киноакадемии за "Лучшие костюмы" и пять номинаций на "Оскар". Гервиг также известна своими ролями в Ноа Баумбаха ( "Милая Фрэнсис", Госпожа Америка ").

Гослинг недавно завершил съемки в экшене братьев Руссо "Серый человек" для Netflix. В нем он играет с Крисом Эвансом.

Источник: kinoafisha.ua/

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