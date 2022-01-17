Іраклі Макацарія підкорив романтичним фото з коханою: дівчина позувала без макіяжу

Відомий грузин Іраклі Макацарія позував з коханою Лізою Чичуа біля ялинки. Обраниця чоловіка одягнула червоний костюм і не наносила косметику на обличчя.

Іраклі Макацарія не приховує щасливих романтичних стосунків з грузинкою Лізою Чичуа. Закохані часто публікують в мережі спільні фото, на яких показують щирі емоції.

Нове фото Іраклі Макацарія з коханою

Новорічні свята завершуються, однак знаменитості не поспішають знімати святкові декорації. Так, Іраклі Макацарія з коханою удвох позували біля ялинки.

Ліза одягнула яскравий червоний костюм, волосся розпустила, а на обличчя не наносила косметику. Вона вперше показала натуральну вроду, позувала без макіяжу. На фото Іраклі з ніжністю поклав свою голову на плече коханої. Він закрив очі та мило усміхався. Видно, що закохані щасливі, адже проводять ці особливі дні разом.

Іраклі Мацацарія з коханою / Фото з інстаграму Лізи Чичуа

Источник: showbiz.24tv.ua/

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