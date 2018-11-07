Распаковка заказа доставки Суши Папа в Харькове

Служба доставки Суши Папа существует не так давно – с 2017 года, но уже успела стать одной из самых популярных харьковских доставок. Мы решили лично проверить, суждено ли Суши Папе стать доставкой номер один в Харькове.

Суши Папа предлагает доставку только роллов и суши. На их сайте вы не сможете найти пиццу, бургеры или супы, что, на наш взгляд, является очевидным преимуществом. Ребята из Суши Папы придерживаются мнения, что нельзя одинаково хорошо овладеть всеми сферами, и мы с ними в этом полностью согласны. Поэтому они сосредоточились на японской кухне и планируют продолжать развиваться и расти, но только в этом направлении.

Оформляя заказ на сайте sushipapa.com.ua, первое, на что стоит обратить внимание, это удобная классификация сетов. Сетов не очень много – всего 18 штук, что значительно упрощает выбор и позволяет гораздо быстрее определиться с заказом. Сеты разбиты на 6 ценовых категорий, по три сета в каждой категории. Мы выбрали сет №8 – Филадельфия весом 1220 грамм. Данный сет состоит из шести роллов (48 кусочков) и рассчитан на троих человек.

Для тех, кому недостаточно предложенных сетов, на сайте есть большой выбор роллов, суши и гунканов. Можно заказать отдельно роллы на свой вкус или добавить что-нибудь к заказанному сету. Мы добавили к своему заказу 3 гункана с лососем и 3 суши с лососем. Весь заказ вышел нам в 487 грн.

Предзаказ можно оформить не на конкретное время, а с интервалом в час. То есть, если вы хотите заказать суши на 19:00, оператор уточнит, что курьер сможет доставить заказ в промежуток времени с 18:00 до 19:00 или же с 19:00 до 20:00. Мы указали доставку с 15:00 до 16:00

Вежливый оператор перезвонила нам через несколько минут, уточнила все данные заказа и спросила, с какой купюры подготовить сдачу. Ровно в 15:00 курьер уже был возле дверей с нашим заказом.

Про упаковку

Про упаковку заказа Суши Папы действительно хочется рассказать отдельно. Красивый яркий брендированный пакет привлекает внимание, но пакетом все не ограничивается. Внутри компактно расположились пластиковые коробки с роллами, упаковки соевого соуса, васаби и имбиря, палочки и брендированные салфетки, упакованные в зип-пакет.

Брендированные упаковки соевого соуса, васаби и имбиря не только эффектно смотрятся, но и не протекают. Не качественная упаковка соевого соуса – слабое место многих доставок суши, из-за которой соус растекается по пакету и портит первое впечатление в целом. Суши Папе удалось оставить приятное первое впечатление.

Про роллы и суши

В сет Филадельфия, который мы заказали, входят роллы филадельфия лайт, фила томаго чиз, ролл урамаки грин, ролл футомаки с лососем, ролл спайси с окунем, ролл урамаки с шиитаке. Все роллы выглядят свежо и очень аппетитно. Большие кусочки, достаточное количество начинки и внушительные кусочки рыбы – это то, что первым делом бросается в глаза.

Мы не стал ограничиваться только аппетитным внешним видом и взвесили сет, суши и гунканы. Вес сета Филадельфия должен составлять 1200 грамм, на весах: 1293 грамма.

Исходя из информации на сайте, вес суши с лососем – 32 грамма, вес гункана с лососем – 35 грамм. Путем нехитрых математических вычислений определяем, что вместе суши и гунканы должны весить 201 грамм. Как видно на фото, вес полностью соответствует указанному на сайте.

По вкусовым качествам роллов Суши Папа держит марку и соответствует всем стандартам японской кухни: только свежие ингредиенты, без майонеза и странных сочетаний.

Любителям классического вкуса сливочного сыра придется по душе сет Филадельфия, в котором прекрасно сочетаются нежность сыра Филадельфия, сладковатый вкус омлета томаго и пикантный спайси соус.

Отдельно хотелось бы отметить рис, который является основой для суши и роллов Суши Папы. Всем известно, что из плохого риса даже самый талантливый суши-мастер не сможет приготовить хорошие роллы. У Суши Папы рис не только правильной консистенции, но и действительно очень вкусный. Роллы не разваливаются, ни в соусе, ни в палочках.

Соевый соус, кстати, тоже заслуживает отдельного абзаца. Во многих других доставках суши используют концентрат соевого соуса, который самостоятельно приходится разводить водой. На наш взгляд, это очень неудобно и не очень-то вкусно. Суши Папа предоставляет уже готовый к употреблению соевый соус, очень вкусный и не нуждающийся в дополнительном разведении.



К сету идет три набора имбиря, васаби и соевого соуса. Так как мы заказали еще 3 суши и 3 гункана, нам добавили еще один комплект. Всего в заказе было 4 набора, которых нам хватило в самый раз.

В заключение



Итак, Сет №8 Филадельфия (1220 грамм, 48 кусочков), 3 гункана с лососем и 3 суши с лососем обошлись в 487 грн. К сету идет 3 набора соевого соуса имбиря и васаби, это указано на сайте, при желании вы можете заказать дополнительные наборы. Цены на сайте Суши Папы действительно очень демократические, а соотношение цена-качество – на высоте.

Удобный, простой и понятный сайт очень облегчает процесс выбора и оформления заказа, а в качестве приятного дополнения у Суши Папы действует бонусная система, которая позволяет возвращать 10% от каждого заказа на бонусный счет.

Резюмируя, хотелось бы сказать, что Суши Папа – это одна из немногих доставок в Харькове, которая предоставляет качественную и вкусную японскую кухню по самым адекватным ценам. Если вы еще по каким-то причинам не знакомы с этой службой доставки, советуем вам это исправить как можно скорее!

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