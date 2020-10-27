“Распухла вся, на каталке и сильно устает” – Анастасия Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой

Как и у Жанны Фриске, у Заворотнюк диагностировали глиобластому, которую считают самой агрессивной и трудноизлечимой опухолью головного мозга.

Как только стало известно о диагнозе, актриса исчезла из поля зрения, а родственники перестали общаться с прессой и запретили кому-либо выдавать информацию о ее состоянии.

Даже вездесущим папарацци ни разу не удалось сделать хоть какое-то фото Заворотнюк, хотя она неоднократно из дома ездила на лечение в разные больницы, лечилась и в Германии, и в США. Она прошла 4 полных курса химиотерапии и экспериментальное лечение в США, предположительно препаратом нового поколения Кейтруда. По возвращению оттуда в московские клиники Заворотнюк больше не ложилась, но два раза побывала на обследовании в ЦБК, об этом проговорился персонал больницы.

Дом Анастасии Заворотнюк

Сейчас Анастасия дома, очевидно, что лечение не дало результата и она проводит с семьей последние дни. Глиобластома очень трудно поддается лечению – только 1% заболевших и выявивших опухоль на начальных стадиях, живут дольше 5-ти лет, 5% – около 1,5 года.

Соседи говорят, что практически каждый день к ней приезжает врач – они уже узнают его автомобиль, несколько раз приезжала скорая, возможно, ей уже колют обезболивающие препараты, как Фриске. Анастасию издали замечали на прогулке в саду – ее возят на каталке, лицо сильно распухшее, серое, на голове платок.

Экс-реквизитор МХТ имени Чехова Светлана Веселова говорит, что Анастасия в полном сознании о своем состоянии, но у нее проблемы с речью, зрением и координацией движений.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина, подруга Заворотнюк, заявила, что Анастасия ежедневно разговаривает с батюшкой по телефону, несколько раз родные ее привозили в местный храм.

Те, кто работал на съемочной площадке “Моей прекрасной няни”, рассказали, что уже тогда у нее ежедневно были сильные головные боли, вплоть до потери сознания. Возможно, это были первые проявления развивающейся опухоли.

Стало также известно, что Анастасия погасила все свои долги кредиту, а это почти полмиллиона долларов плюс пени и штрафы.

Источник: 1 Минута