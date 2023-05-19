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Расшифровка пивного меню: краткий гайд по терминам

Пиво — вкусный напиток. Но он также запутанный и сложный, когда дело доходит до выбора. Терминология на заводских этикетках — не просто маркетинговый прием, а маркер, который подскажет, что кроется в бутылке.

Расшифровка пивного меню: краткий гайд по терминам

Алкоголь по объему (ABV)

Параметр, которым измеряется процентное содержание алкоголя в пиве. Чем он выше, тем крепче напиток. Если решили заказать пиво на Маудау, то средняя крепость составляет 5%. В зависимости от использованных компонентов и применяемых технологий варьируется в пределах 0–14%.

Сухое охмеление

Информация относится к пиву с высоким содержанием хмеля. Это не значит, что напиток горький. Сорт определяет акцент во вкусе, который может напоминать:

  • перец;
  • грейпфрут;
  • сосну;
  • персик;
  • дыню;
  • ананас;
  • клубнику;
  • ваниль.

Сухое охмеление — особая техника, которую используют пивовары. Хмель добавляют в конце процесса брожения, поэтому он не успевает насытить напиток горечью. Классический пример пива, поддающегося сухому охмелению, — американский IPA. Во время дегустации новой позиции отслеживайте вкусовые ощущения. Это поможет понять, что привлекает или отталкивает в конкретном стиле.

Международная единица горечи (IBU)

Расчет опирается на информацию об используемых ингредиентах и процессе варки. Диапазон IBU составляет от 1 до 100. Чем выше число, тем больше хмелевой горечи в пиве. Показатель не учитывает смежные характеристики. Например, имперский стаут в онлайн-маркете алкогольных штук, характеризует IBU в пределах 50–90. Напиток действительно горький, однако солод сглаживает насыщенный вкус.

Сессия (Session IPA)

Пиво со сниженным содержанием алкоголя — до 5%. Концепция заключается в том, что можно выпить 3–4 кружки за вечер без негативных последствий на утро после вечеринки.

Рейтинг SRM

Показатель в диапазоне от 1 до 40, который определяет плотность пенного напитка. Примерно соответствует оттенку. Например:

  • 2 — светло-соломенный;
  • 9 — янтарный (подобно лагеру);
  • 18 — коричневый;
  • 30 — черный.

Отметка «солодовый»

Солод — источник сахара. Если пиво описывают как «солодовое», значит вкус — результат солода, а не хмеля или дрожжей. Привкус варьируется от сладкого поджаренного бисквита до шоколадных, карамельных или кофейных акцентов. Если напиток выдерживали в бочках, формируются кокосовые и ванильные нотки.

Кислое пиво

Вкусовой дескриптор, который присущ многим пивным стилям. Однако Ламбрик или Гоз — отдельная линейка, изготавливаемая с помощью естественных бактерий и дрожжей.

Краткий пивной глоссарий поможет разобраться в основных стилях и вкусовых профилях. Базовые знания также упростят навигацию в онлайн-каталогах.

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