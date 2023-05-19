Расшифровка пивного меню: краткий гайд по терминам
Пиво — вкусный напиток. Но он также запутанный и сложный, когда дело доходит до выбора. Терминология на заводских этикетках — не просто маркетинговый прием, а маркер, который подскажет, что кроется в бутылке.
Алкоголь по объему (ABV)
Параметр, которым измеряется процентное содержание алкоголя в пиве. Чем он выше, тем крепче напиток. Если решили заказать пиво на Маудау, то средняя крепость составляет 5%. В зависимости от использованных компонентов и применяемых технологий варьируется в пределах 0–14%.
Сухое охмеление
Информация относится к пиву с высоким содержанием хмеля. Это не значит, что напиток горький. Сорт определяет акцент во вкусе, который может напоминать:
- перец;
- грейпфрут;
- сосну;
- персик;
- дыню;
- ананас;
- клубнику;
- ваниль.
Сухое охмеление — особая техника, которую используют пивовары. Хмель добавляют в конце процесса брожения, поэтому он не успевает насытить напиток горечью. Классический пример пива, поддающегося сухому охмелению, — американский IPA. Во время дегустации новой позиции отслеживайте вкусовые ощущения. Это поможет понять, что привлекает или отталкивает в конкретном стиле.
Международная единица горечи (IBU)
Расчет опирается на информацию об используемых ингредиентах и процессе варки. Диапазон IBU составляет от 1 до 100. Чем выше число, тем больше хмелевой горечи в пиве. Показатель не учитывает смежные характеристики. Например, имперский стаут в онлайн-маркете алкогольных штук, характеризует IBU в пределах 50–90. Напиток действительно горький, однако солод сглаживает насыщенный вкус.
Сессия (Session IPA)
Пиво со сниженным содержанием алкоголя — до 5%. Концепция заключается в том, что можно выпить 3–4 кружки за вечер без негативных последствий на утро после вечеринки.
Рейтинг SRM
Показатель в диапазоне от 1 до 40, который определяет плотность пенного напитка. Примерно соответствует оттенку. Например:
- 2 — светло-соломенный;
- 9 — янтарный (подобно лагеру);
- 18 — коричневый;
- 30 — черный.
Отметка «солодовый»
Солод — источник сахара. Если пиво описывают как «солодовое», значит вкус — результат солода, а не хмеля или дрожжей. Привкус варьируется от сладкого поджаренного бисквита до шоколадных, карамельных или кофейных акцентов. Если напиток выдерживали в бочках, формируются кокосовые и ванильные нотки.
Кислое пиво
Вкусовой дескриптор, который присущ многим пивным стилям. Однако Ламбрик или Гоз — отдельная линейка, изготавливаемая с помощью естественных бактерий и дрожжей.
Краткий пивной глоссарий поможет разобраться в основных стилях и вкусовых профилях. Базовые знания также упростят навигацию в онлайн-каталогах.