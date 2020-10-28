Сегодня 19:25
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Рассыпчатое кофейное печенье: теперь придется заваривать побольше чая или кофе
Ингредиенты:
- 120 г сливочного масла
- 100 г сахара
- 1 среднее яйцо
- 50 г крахмала или муки
- 50 мл кофе
- 30 г какао-порошка
- 270 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- щепотка соли и ваниль
- ром или экстракт миндаля по желанию
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Масло соединить с солью, сахаром, ваниль. Перемешать. Сахара можно добавить больше, если любите очень сладкое.
Добавить яйцо, кофе и ром (пожеланию), хорошо перемешать венчиком.
Затем смешать кофейную массу с крахмалом (лучше брать кукурузный крахмал), а потом с какао.
В несколько этапов просеять муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто. Скатать шарики. По желанию печенье можно обвалять в сахаре и добавить кусочки шоколада или орехи.
Выпекать 20-25 минут 160 ℃ в зависимости от размера печенья.
Источник: 1 Минута
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