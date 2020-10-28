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Рассыпчатое кофейное печенье: теперь придется заваривать побольше чая или кофе

Рассыпчатое кофейное печенье: теперь придется заваривать побольше чая или кофе

Ингредиенты:

  • 120 г сливочного масла
  • 100 г сахара
  • 1 среднее яйцо
  • 50 г крахмала или муки
  • 50 мл кофе
  • 30 г какао-порошка
  • 270 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • щепотка соли и ваниль
  • ром или экстракт миндаля по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло соединить с солью, сахаром, ваниль. Перемешать. Сахара можно добавить больше, если любите очень сладкое.

Добавить яйцо, кофе и ром (пожеланию), хорошо перемешать венчиком.

Затем смешать кофейную массу с крахмалом (лучше брать кукурузный крахмал), а потом с какао.

В несколько этапов просеять муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто. Скатать шарики. По желанию печенье можно обвалять в сахаре и добавить кусочки шоколада или орехи.

Выпекать 20-25 минут 160 ℃ в зависимости от размера печенья.

Источник: 1 Минута

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