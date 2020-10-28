Рассыпчатое кофейное печенье: теперь придется заваривать побольше чая или кофе

Ингредиенты:

120 г сливочного масла

100 г сахара

1 среднее яйцо

50 г крахмала или муки

50 мл кофе

30 г какао-порошка

270 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли и ваниль

ром или экстракт миндаля по желанию

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Масло соединить с солью, сахаром, ваниль. Перемешать. Сахара можно добавить больше, если любите очень сладкое.

Добавить яйцо, кофе и ром (пожеланию), хорошо перемешать венчиком.

Затем смешать кофейную массу с крахмалом (лучше брать кукурузный крахмал), а потом с какао.

В несколько этапов просеять муку, смешанную с разрыхлителем. Замесить тесто. Скатать шарики. По желанию печенье можно обвалять в сахаре и добавить кусочки шоколада или орехи.

Выпекать 20-25 минут 160 ℃ в зависимости от размера печенья.

Источник: 1 Минута