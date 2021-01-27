Растрепанная Ольга Фреймут спрятала синяки под глазами за черными очками и кое-что рассказала

Ею восхищаются миллионы людей, и именно столько же ее ненавидят.

Сейчас Ольга Фреймут всецело ушла в семью, воспитывает детей, наслаждается той славой, которая пришла к ней благодаря работе на Новом канале и на телеканале 1+1.

В своем Инстаграм-аккаунте Ольга Фреймут нередко делится советами по этикету

Оля Фреймут

Она рассказывает то как правильно носить нижнее белье, то как правильно есть хлеб или пить чай.

Но в последней публикации она решила поделиться мудростью, и рассказала из каких книг черпает вдохновение и свою энергию.

"Книги, которые сформировали меня: Айн Рэнд «Источник» - о силе профессионализма, пользу эгоизма и искусство быть исключительным. Oprah Winfrey "What I Know for Sure" - о призвании и символическом значении мелочей, о том, как понять свою миссию и беззаветно действовать своим путем, минуя ожидания окружения; искусство жить счастливо. Купила эту книгу в Лос-Анджелесе. Не могла оторваться, читала даже в очереди к качелям в Disneyland. Ко мне подошел человек и сказал: "Опра - наш Достоевский. Крутая книга", — написала Ольга Фреймут.

В качестве иллюстрации она прикрепила фотографию, сделанную в самолете, очевидно, по дороге на курорт или по работе.

https://www.instagram.com/p/CKiiaaeBy71/?igshid=139i9o0q9neht

Напомним, что совсем недавно Ольга Фреймут, как и другие звезды, отправилась на отдых на Мальдивы.

После Новогодних праздников она взяла мужа, семью, полетела в теплые края. Стоит отметить, что сейчас Фреймут практически не афиширует свою личную жизнь и крайне редко считает нужным появляться на интервью.

Источник: 1 Минута