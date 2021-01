Растрепанная Ольга Фреймут спрятала синяки под глазами за черными очками и кое-что рассказала

Ею восхищаются миллионы людей, и именно столько же ее ненавидят.

Сейчас Ольга Фреймут всецело ушла в семью, воспитывает детей, наслаждается той славой, которая пришла к ней благодаря работе на Новом канале и на телеканале 1+1.

Оля Фреймут

Она рассказывает то как правильно носить нижнее белье, то как правильно есть хлеб или пить чай.

Но в последней публикации она решила поделиться мудростью, и рассказала из каких книг черпает вдохновение и свою энергию.

Айн Рэнд «Источник» - о силе профессионализма, пользу эгоизма и искусство быть исключительным.

Oprah Winfrey "What I Know for Sure" - о призвании и символическом значении мелочей, о том, как понять свою миссию и беззаветно действовать своим путем, минуя ожидания окружения; искусство жить счастливо.