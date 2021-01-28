Разбитая горем Настя Каменских сняла маму в новом клипе: “Папа не успел увидеть премьеру”

25 января стало известно, что не стало отца Насти Каменских Алексей Иосифовича на 82 году жизни. В такое тяжелое время артистка делится семейными снимками и воспоминаниями об отце.

Настя Каменских с отцом

Сегодня, 28 января, Каменских опубликовала пост на своей странице в Инстаграм, в котором рассказала о своей новой песне "Почуття". Совсем скоро зрители смогут увидеть премьеру клипа на украиноязычную композицию. Каменских призналась, что после смерти папы хотела отменить премьеру. Однако поняла, что выпуск именно этой песни — это лучший способ выразить всю свою любовь и благодарность ему. Настя призналась, что отец очень любил слушать эту песню, ведь там рассказывается о чувствах родителей, которые выдают свою дочь замуж. А ведь только недавно мама и папа артистки смогли сами испытать эти эмоции.

Каменских опубликовала кадр из будущего клипа, на котором изображена мама артистки Лидия Петровна. Настя рассказала, что в клипе к песне снялась ее мама, поэтому отец очень хотел увидеть это видео.

Настя Каменских с мамой - кадр с будущего клипа

"Но особенно папа ждал это видео, потому что в нем снимались мама. К сожалению, Вселенная распорядилась иначе и папа не успел увидеть премьеру.!", — призналась артистка.

Изначально премьера должна была состоятся на День всех влюбленных — 14 февраля. Однако Настя решила посвятить эту песню своему отцу и перенесла премьеру на 29 января.

Источник: 1 Минута