Разновидности свежеобжаренного кофе

Любители кофе знают, что каждый напиток обладает своим секретом. Специальная технология приготовления помогает создать уникальный аромат и вкус. В процессе приготовления, кофейные зёрна подвергаются лёгкой, средней или сильной обжарке, её степень влияет на насыщенность вкуса, цвет, интенсивность аромата свежеприготовленного напитка. Опытные гурманы отмечают, что даже при одинаковой обжарке, разные разновидности и сорта зёрен придают кофе индивидуальные свойства и характеристики.

Лучший вариант приготовления бодрящего и ароматного напитка – свежая обжарка кофейных зёрен. Любители кофе отдают своё предпочтение именно этому способу. Кофейные зёрна считаются свежеобжаренными, если они подвергались тепловой обработке не позже десяти дней. Любители правильной обжарки знают, что кофейные зёрна полностью раскрывают свои вкусовые характеристики только через несколько дней после обработки. Самый качественный и ароматный напиток получается, если зёрна подверглись обжарке от 4 до 10 дней назад, после двух недель они теряют положительные качества и напиток уже не обладает ярким вкусом.

Свежеобжаренные зерна обладают следующими положительными характеристиками:

насыщенный вкус;

польза для здоровья;

разнообразие вкусов.

Напиток, приготовленный из свежеобжаренных зёрен, благоприятно влияет на пищеварительную и нервную систему человека.

Светлая обжарка зёрен даёт возможность экспериментировать и индивидуально составлять различные миксы и купажи, основываясь на своих предпочтениях.

Процесс обжарки кофейных зёрен состоит из трёх этапов.

Зёрна подвергаются воздействию высокой температуры в специальном аппарате на протяжении 10 минут и приобретают светло-коричневый цвет. Обжариваются 3 минуты при температуре 240 градусов, в результате чего становятся лёгкими и увеличиваются в размерах. Во время третьего этапа зёрна приобретают темно-коричневый цвет, здесь необходимо строго соблюдать временной режим, так как при его нарушении можно испортить продукт и получить некачественный результат.

Специалисты в мире насчитывают около 120 видов и сортов кофейных зёрен. Из них выделяют три основных:

Арабика

Придаёт напитку выраженный вкус и аромат, который в полной мере раскрывается в процессе обжарки. Существует около 55 сортов кофейных деревьев арабики, которые произрастают в высокогорном влажном климате Бразилии, Колумбии, Эквадора. Наиболее распространённые сорта арабики: типика, бурбон, катурра.

Робуста

Зёрна имеют округлую форму и выраженный горьковатый вкус, содержат большое количество кофеина. Придают напитку необходимую плотность и равномерную пенку. Основной экспортёр – Вьетнам.

Либерика

Зёрна содержат маленькое количество кофеина, но обладают насыщенным кофейным ароматом, поэтому широко используются в кондитерском производстве. Деревья выращивают в Индонезии, во Вьетнаме, на Филиппинах.

Качество кофейных плодов зависит от состава почвы, климатических условий, высоты над уровнем моря. Даже один сорт кофейных зёрен может обладать разными вкусовыми характеристиками в зависимости от количества полученной влаги и солнечной энергии.

Любители горьковатого, насыщенного кофейного вкуса предпочитают сорт робуста, опытные гурманы нежного и приятного вкуса предпочитают арабику. некоторые производители очень умело смешивают эти два вида кофе, предлагая большое разнообразие.

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