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Разведенная Агата Муцениеце крутит роман с известным женатым режиссером: в Сети появились видеодоказательства

Разведенная Агата Муцениеце крутит роман с известным женатым режиссером: в Сети появились видеодоказательства

Последние несколько дней в Сети обсуждают возможный роман актрисы Агаты Муцениеце с известным режиссером Климом Шипенко. Слухи возникли после того, как в Сети обнародовали фото на котором Агата и Клим обнимаются на улице. Стоит отметить, что Шипенко находится в браке и воспитывает с официальной женой двоих детей.

Разведенная Агата Муцениеце крутит роман с известным женатым режиссером: в Сети появились видеодоказательства Папарацци засняли Агату Муцениеце в объятьях Клима Шипенко

После появления снимка представители Агаты начали отрицать связь актрисы с режиссером. Якобы для нее табу иметь роман с женатым мужчиной.

В свою очередь, журналисты «СтарХит» обнародовали видео, на котором Шипенко и Муцениеце откровенно флиртуют друг с другом.  Камера запечатлела, как они вместе заходят в зал театра, но перед этим спутник озорно ущипнул актрису за пятую точку, а затем подтолкнул быстрее к выходу.

https://www.instagram.com/p/CMSORiTF1Zz/?igshid=12n0s68pmtuau

Агата Муцениеце прокомментировала видео и слухи о романе с Климом Шипенко

Скандальное видео решила прокомментировать и сама Агата. Девушка записала видео в Инстаграм-сториз, где заявила, что на видео действительно она, но ее спутник не Клим Шипенко, а другой мужчина.

"Я не знаю, если честно, кто начал распространение слухов по поводу того, что у меня якобы был роман с Климом Шипенко. Я сначала смеялась и шутила на эту тему, но, по-моему, масштабы этой сплетни  обретают какие-то странные масштабы. Поэтому хочу сообщить, что на всех фото и видео не Клим Шипенко", — заявила Агата Муцениеце.

Напомним,  Агата Муцениеце летом 2020 года развелась с Павлом Прилучным. В их разрыве обвиняли "папину дочку" Мирославу Карпович.

Источник: 1 Минута

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