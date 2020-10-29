Разведенная Ани Лорак показала своего нового фаворита: очень похож на бывшего мужа

В прошлом году известная певица Ани Лорак развелась со своим мужем Муратом спустя почти 10 лет брака. Это событие стало для Каролины серьезным испытанием, но артистка быстро оправилась и еще больше погрузилась в работу. Ани Лорак выпускает песни, которые слушают миллионы, а ее сценическим шоу могут позавидовать легендарные артисты всего мира.

Ани Лорак представляет шоу мирового уровня

Недавно Лорак выпустила новую песню «Страдаем и любим», которая буквально сразу стала хитом. Много талантливых фанатов артистки решили перепеть свою любимицу и спели кавер на ее песню. Ани Лорак поддерживает своих поклонников и не оставляет их таланты незамеченными, делая репост в своих Инстаграм-сторис. Так, недавно Каролина в своем Инстаграме показала юного парня Гарика Зебеляна, который очень чувственно спел ее песню.

Скриншот Инстаграм-сторис Ани Лорак

Кавер на песню Ани Лорак в исполнении Гарика можно послушать на его странице в Инстаграм:

https://www.instagram.com/p/CG4MG9Ugtit/?utm_source=ig_embed

Пользователи Сети тоже не прошли мимо молодого таланта и засыпали его комплиментами в комментариях. И даже сама Ани Лорак решила оставить свой комментарий под публикацией Гарика.

Ани Лорак оставила комментарий под кавером на свою песню

Источник: 1 Минута